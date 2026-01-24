Sanıldığı Kadar Güvenli Değil Mi? Volvo'da İlginç Detay!

Volvo'nun yeni model EX60 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Yeni tasarımı ve teknolojileriyle öne çıkan model ilginç bir eleştirinin de odağına yerleşti. Güvenlik konusuyla ön plana çıkan EX60'ın yeni kapı kolları pek çok otorite tarafından dikkat çekti. Peki yeni kapı kollarının asıl sorunu ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo EX60’ta Güvenlik Çelişkisi Yaratan Detay: Kapı Kolları!

Volvo’nun yeni EX60 elektrikli crossover modeli, yapılan çarpışma testlerinde yapısal dayanım açısından kusursuz bir tablo çiziyor. Test düzeneğinde 64 km/s hızla yapılan sert çarpışmada ön gövde kontrollü şekilde eziliyor, A sütunları formunu koruyor ve yolcu kabini bütünlüğünü kaybetmiyor.

Ancak tüm bu güvenlik unsurlarına rağmen araçta dikkat çeken kritik bir tasarım tercihi tartışma yaratıyor: tamamen elektronik, gizli kapı kolları. EX60’ta kullanılan “wing-grip” kapı kolları sensör ve elektronik sistemler üzerinden çalışıyor.

Bu tür kapı mekanizmaları estetik ve aerodinamik avantaj sunsa da ciddi bir risk barındırıyor. Olası bir kazada aracın elektronik sistemi devre dışı kaldığında kapıların manuel olarak açılamaması yolcuların araç içinde mahsur kalmasına neden olabilir.

Şu ana kadar Volvo’nun EX60’ta bu duruma karşı mekanik bir acil açma sistemi sunup sunmadığı netleşmiş değil. Bu konu artık sadece teorik bir tartışma da değil. ABD’de elektronik kapı açma sistemlerini sınırlamayı hedefleyen SAFE Exit Act gündemde.

Çin ise 2027’den itibaren geri çekilebilir kapı kollarını tamamen yasaklayarak tüm araçlarda mekanik acil çıkış zorunluluğu getirdi. Avrupa’da da benzer düzenlemeler masada. Dolayısıyla EX60’taki bu tasarım, Volvo’nun “güvenlik odaklı marka” algısıyla doğrudan çelişen nadir detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

