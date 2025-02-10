Volvo, En Sevilen Modellerinden Biri İçin Nihai Kararını Verdi

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volvo, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarla pek çok kişinin kafasını karıştırdı. Öyle ki marka, bugünün sabahında sevilen Volvo V90 modelini üretimini sonlandıracağını bildirirken, geçtiğimiz saatlerde yaptığı yeni açıklama ile ikonik aracının üretilmeye devam edileceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Volvo V90'ın Üretim Macerası Bitiyor mu?

Aslında bakacak olursanız, İsveç merkezli dev şirketin bu sabah yaptığı açıklama otomotiv dünyasında pek çok lişi tarafından yanlış anlaşılarak markanın Volvo V90 modeline tamamen veda edeceği yönünde yorumlandı. Şirket, düzenlediği açıklamasında Volvo V90'nın vedası için hazırlanan özel versiyonun yalnızca Hollanda'da satışa sunulacağını, diğer bölgelerde sevilen otomobilin hala üretilmeye devam edileceğini aktardı. En azından şimdilik.

Aktarılanlara göre firma, ünlü SUV aracına bu yılın eylül ayında veda etmeye hazırlanıyor. Ülkemizde de bir hayli popüler olan otomobilin artık üretilmeme sebebi ise Volvo'nun gelecek projelere daha çok odaklanmayı tercih etmesi. Markanın 2025-2026 yılları arasında pek çok yeni modelini piyasaya süreceği, bu nedenle ürün yelpazesinde yer açmayı planladığı söyleniyor.

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