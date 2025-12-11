213 Bin TL'lik Akıllı Tuvalet Tanıtıldı! İnovasyon Ödülü Kazandı

Vovo, Neo akıllı tuvaletini tanıttı. Şaşırtıcı bir fiyat etiketine sahip olan bu akıllı tuvalet, sağlık ve hijyen koşullarını sağlamaya odaklanıyor. Akıllı ev kategorisinde ödül kazanan bu tuvalet, gerçek zamanlı olarak sağlık takibi, güvenlik uyarısı ve özel hijyenik özellikleri ile birlikte geliyor.

Akıllı Tuvalet Vovo Neo'nun Özellikleri Neler?

Vovo'nun yeni akıllı tuvaleti, gerçek zamanlı sağlık takibi özellikleri ile birlikte geliyor. Tuvalet, kullanıcıların sağlık durumunu istediği herhangi bir zamanda izlemesine olanak tanıyor. Gerçek laboratuvar koşullarında yapılan tahlillerle aynı olmasa da basit değişiklikleri ve olumsuz durumları tespit etme potansiyeli taşıyor. Sağlık durumunun kötü yönde seyrettiğine dair bulguların yakalanması durumunda kullanıcılar hızlıca harekete geçme fırsatına sahip olabiliyor.

Bu ürün, kullanım takibi de sağlıyor. Ayrıca buna göre kullanıcıları uyarıyor. Bir kişi eğer 8 saat ya da daha uzun bir süre boyunca tuvaleti kullanmazsa aile üyelerinin uyarılacağı şekilde bir ayar yapmak mümkün ki bu, böbrek sorunları, diyabet ya da diğer sağlık sorunları olan yaşlı insanların sağlık durumunu takip etmek açısından oldukça büyük önem taşıyor.

Vovo'nun Neo akıllı tuvaletini hijyen koşullarına öncelik vererek geliştirdiğini gösteren birkaç özelliği daha bulunuyor. Kapaklar otomatik olarak açılıp kapatılıyor. Bununla birlikte kendi kendini temizleyen bir taharet musluğu bulunuyor. Bütün bunların yanı sıra kullanıcının tuvalette kaldığı süreye göre her sifonda kullanılacak su miktarını da otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Yeni tuvalet, akıllı ev kategorisinde CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2026 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Bu başarının arkasında Vovo Neo'nun sağlık ve güvenlik özellikleri ile entegreli bir şekilde gelmesinin büyük rol oynadığı söylenebilir. Kronik rahatsızlıkları olan ya da yaşlı insanlar için son derece önemli özelliklere sahip olması da ürünün seçilmesinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Bu arada Vovo Neo için 4.999 dolar (213 bin 30 TL) fiyat etiketi belirlendiğini de belirtelim.