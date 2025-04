Sadece Bir Tweet Yüzünden Borsalar Alt Üst Oldu

Pazartesi sabahı zaten çalkantılı olan Wall Street'te, işlerin daha da sarpa sarmasına sebep olan şey bir tweet'ti. X platformundaki WalterBloomberg isimli popüler haber agregatörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı gümrük tarifelerine 90 günlük bir ara vermeyi düşündüğüne dair sahte bir haber paylaştı.

Haber gerçek değildi ama birkaç dakika içinde piyasayı tarumar etti. Endeksler hızla yükseldi, ardından aynı hızla geri çekildi. Tweet'in kaynağıysa oldukça kafa karıştırıcıydı. Walter Bloomberg, bu başlığın Reuters'tan geldiğini söyledi.

Her ne kadar bu sahte başlığın ilk olarak Bloomberg Terminal'de görülmesi muhtemel olsa da, finans dünyasının dışında kalan pek çok kişi bu tür haberleri ilk olarak Walter Bloomberg gibi hesaplardan öğreniyor. Dolayısıyla X dünyasında ün salmış kişiler yalan yanlış bilgileri saçsa bile bu piyasada gerçek zamanlı olarak dalgalanmalara yol açıyor.

wtf



🚨 *CNBC: NO ONE AT WHITE HOUSE IS AWARE OF 90 DAY PAUSE pic.twitter.com/qllyzCnpzq