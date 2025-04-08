Sadece Bir Tweet Yüzünden Borsalar Alt Üst Oldu

Pazartesi sabahı zaten çalkantılı olan Wall Street'te, işlerin daha da sarpa sarmasına sebep olan şey bir tweet'ti. X platformundaki WalterBloomberg isimli popüler haber agregatörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı gümrük tarifelerine 90 günlük bir ara vermeyi düşündüğüne dair sahte bir haber paylaştı.

Haber gerçek değildi ama birkaç dakika içinde piyasayı tarumar etti. Endeksler hızla yükseldi, ardından aynı hızla geri çekildi. Tweet'in kaynağıysa oldukça kafa karıştırıcıydı. Walter Bloomberg, bu başlığın Reuters'tan geldiğini söyledi.

Yatırımcılar Haberleri X'ten Alıyor

Her ne kadar bu sahte başlığın ilk olarak Bloomberg Terminal'de görülmesi muhtemel olsa da, finans dünyasının dışında kalan pek çok kişi bu tür haberleri ilk olarak Walter Bloomberg gibi hesaplardan öğreniyor. Dolayısıyla X dünyasında ün salmış kişiler yalan yanlış bilgileri saçsa bile bu piyasada gerçek zamanlı olarak dalgalanmalara yol açıyor.

wtf



🚨 *CNBC: NO ONE AT WHITE HOUSE IS AWARE OF 90 DAY PAUSE pic.twitter.com/qllyzCnpzq — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 7, 2025

Walter Bloomberg, haberin nereden geldiği sorulduğunda Reuters'a işaret etti. Reuters ise, CNBC'den gelen bir başlık nedeniyle böyle bir haber yayımladığını, Beyaz Saray'dan yalanlama geldikten sonra haberi geri çekip özür dilediğini açıkladı. CNBC ise "Canlı yayında teyit edilmemiş bilgileri banner şeklinde paylaştık ama sonra hemen düzelttik" diyerek geri adım attı.

"Sakinleşmenizi Tavsiye Ederim"

Tweet'te yer alan sahte ifadeye göre, Trump yalnızca Çin hariç tüm ülkelere tarifeleri 90 günlüğüne askıya alacaktı. Beyaz Saray'ın hızlı ekibi hemen konuya el attı ve haberi yalanladı. Söz konusu açıklamanın Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'in Fox News'te yaptığı söylendiyse de iddiaların ardından sözlerinin çarpıtıldığını yayınlayan bir video yayınladı.

Hassett'in gerçek ifadesi çok daha belirsizdi:

Başkan ne yapacağını kendi belirleyecek. Ama özellikle Bill Ackman gibi isimlerin biraz sakinleşmesini tavsiye ederim.

Sizce bu yalan haberin arkasına sığınılarak yapılmış bir protesto mu? Yorumlarda tartışalım.