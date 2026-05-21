866 TL'lik Popüler Strateji Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın

Slitherine'ın sevilen strateji oyunu, Steam'de kısa bir süre boyunca geçerli fırsat kapsamında ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. "Çok olumlu" derecelendirmeye sahip olması ile oyuncu kitlesi tarafından ne kadar sevildiğini ortaya koyan bu oyunu yeniden ücretli olmadan önce alıp kütüphanesine eklemek içinse sınırlı bir süre bulunuyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 18.99 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 866 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu sonsuza kadar aynı şekilde kalmayacak. Fırsat sadece 28 Mayıs 2026 saat 19.00'a kadar devam edecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında konumlanan Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, son derece kapsamlı bir oynanış sunuyor. Oyunda şehir kuruyor, kaynaklar topluyor ve kendi imparatorluğunuzu büyütmeye çalışıyorsunuz. Keşif yapmak, oyunda en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çeşitli bölgelerde kritik kaynaklar bulunuyor. Bunları toplayarak gücünüze güç katabiliyorsunuz.

Oyunda kendi ordunuzu güçlendirip düşmanları alt etmeye odaklanıyorsunuz. Ordunuzu ne kadar büyütüp çok bölge ele geçirirseniz düşmanlar üzerinde de o kadar etkili hâle geliyorsunuz. Elbette ki sahip olunan teknoloji de büyük önem taşıyor. İmparatorluğunuzu bu bakımdan geliştirmez ve yerinizde sayarsanız başarılı olamıyorsunuz.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Kimlere Hitap Ediyor?

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, özellikle kendi imparatorluğunu kurma ve büyüme odaklı oyunları sevenlerin keyif alacağı türden bir yapım. Diplomasi ağırlıklı bir yapım değil. Neredeyse hiç ticaret odaklı ilerleme yok. Daha çok ordu büyütme, toprak genişletme ve savaşmaya yoğunlaşıyor. Siz de bu tür oyunları seviyorsanız oynamaktan keyif alacaksınızdır.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'un Sistem Gereksinimleri Neler?

RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Vulkan destekli 3 GB VRAM'e sahip ekran kartı (Nvidia GeForce 900 serisi / AMD Radeon RX 400 serisi)

İşlemci: Intel Core i3 ya da eş değeri

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, boş zamanlarımı değerlendirmek için en çok tercih ettiğim oyunlar arasında. Genelde strateji oyunlarını oynamaktan çok hoşlanan biri değilim ama benim gibi birisi bile böyle bir oyunu oynamaktan keyif alıyorsa daha önce hiç strateji oyunu oynamamış ya da bu türe çok ilgisi olmayanlar da söz konusu yapımı denemek isteyecektir. En iyi tarafı ise bunun için tek bir kuruş bile harcamanıza gerek yok. O yüzden fırsat sona ermeden önce hemen kütüphanenize alıp birkaç dakikanızı ayırmanızı öneririm.