2.972 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen bir Battlefield oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 25 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Warhammer 40,000: Battlesector, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters and Warhammer 40,000: Inquisitor- Martyr'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition Nasıl Bir Oyun?

2011 yılında piyasaya sürülen Space Marine'in yenilenmiş sürümü olan Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition, özellikle grafik ve teknik açıdan iyileşmeler içeriyor. Hack and slash tarzı bir oynanışa sahip olan yapım, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz.

Warhammer 40,000: Rogue Trader Nasıl Bir Oyun?

Owlcat Games tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Rogue Trader, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Warhammer 40K evreninin atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan bu yapımda sıra tabanlı savaş sistemi bulunuyor. Karakter özelleştirme sistemine sahip olan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Warhammer 40,000: Battlesector Nasıl Bir Oyun?

Slitherine tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Battlesector, strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki görevler genellikle düşmanları etkisiz hâle getirme, belirli bölgeleri koruam ve stratejik noktaları ele geçirme üzerine kurulu. Oyunda güçlü ordu kurmanın yanı sıra doğru zamanda doğru hamleyi de yapmak çok önemli.

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters Nasıl Bir Oyun?

Sıra tabanlı strateji türündeki Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters'ta düşmanları etkisiz hâle getirmenin yanı sıra kaynakları doğru yönetmek da oldukça önemli. Her görevde birliklerimizi dikkatli bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Etkileyici bir atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip yapımda stratejik kararlar da alıyoruz.

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. İzometrik kamera açısına sahip yapımda hack and slash tarzı bir oynanış mevcut. Oyunda her silah kendi özel yetenek setiyle birlikte geliyor. Bu da karakterin savaş tarzını doğrudan etkiliyor. Oyunda ayrıca çeşitli sınıflar da yer alıyor.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Warhammer 40K serisini seven biri olarak daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve hepsini çok beğenmiştim. Bu oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemizi sağlamıştı. Özellikle atmosfer ve oynanış sisteminin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum.