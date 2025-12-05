Amazon Binlerce TL'lik Bedava Oyunlar Veriyor! Acele Edin
Amazon ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, bu oyunları kütüphaneye eklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte kampanyanın detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Amazon, Forgotten Realms: The Archives - Collection One, GYLT ve Lego 2K Drive'ı ücretsiz sunuyor.
- Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunlara ulaşabilirsiniz.
- Kampanya, Forgotten Realms: The Archives - Collection One için 7 Ocak, LEGO 2K Drive için 4 Mart ve GYLT için 4 Şubat bitecek.
Amazon, Luna (eski adıyla Prime Gaming) hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu iki oyun ve bir oyun paketini ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
Amazon Ücretsiz Oyunlar Dağıtıyor
Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Lego 2K Drive, Forgotten Realms: The Archives - Collection One ve GYLT yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın.
Kampanya, Forgotten Realms: The Archives - Collection One için 7 Ocak 2026, LEGO 2K Drive için 4 Mart 2026 ve GYLT için 4 Şubat 2026 sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Açık dünyaya sahip olan Lego 2K Drive, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Visual Concepts tarafından geliştirilen yapımda hayalimizdeki araçları oluşturabiliyoruz. Oyunda hem tek oyunculu hem de çevrim içi modlar bulunuyor. 2023 yılında piyasaya sürülen oyunun yayıncılığını 2K üstlendi.
Yayıncılığını Tequila Works'ün üstlendiği GYLT, ortadan kaybolan Emily'i arayan Sally'nin hikâyesini konu alıyor. Karşılaştığımız canavarlarla doğrudan savaş yerine genellikle onlardan saklanmamız gerekiyor. Oyunda ayrıca kapıları açmak için anahtar bulma ve elektrik devrelerini tamamlama gibi bumacalar da yer alıyor.
Steam'de İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Hemen Oynayın
Steam'de korku ve şehir kurma türlerine sahip iki farklı oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabiliyor. Bu türleri seviyorsanız fırsatı değerlendirin.
Klasik RPG türünü seven oyunculara hitap eden Forgotten Realms: The Archives - Collection One'ın içerisinde Eye of the Beholder (1991), Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon (1991) ve Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor (1993): dahil olmak üzere üç adet oyun bulunuyor.