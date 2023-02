Warner Bros. Açıkladı: Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmleri Geliyor!

2022'nin en merakla beklenen dizilerinden biri de milyonlarca dolara mâl olan The Lord of the Rings: Rings of Power dizisi olmuştu. Prime Video'da yayınlanan dizi, kısa sürede yeniden Yüzüklerin Efendisi evrenine olan ilgiyi artırdı.

Arka arkaya Yüzüklerin Efendisi projeleri duymaya başladığımız son günlerde bir bomba da Warner Bros.'dan geldi. Warner Bros. gerçekleştirdikleri yatırımcılar konferansında yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yapılacağını duyurdu.

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi Kitapları Hakkında Filmler Gelebilir

Yakın zamanda Yüzüklerin Efendisi'nin film ve oyun haklarını satın alan Embracer Group ile anlaşmaya varan Warner Bros, gelecekteki filmlerin yapımcılığında New Line Cinema ile birlikte çalışacak.

Henüz gelecek filmlerin Orta Dünya'nın hangi tarihlerini konu edineceği bilinmiyor. Warner Bros. CEO'su Michael De Luca gelecek filmler hakkında şu sözleri sarf etti:

"İki üçlemede de J.R.R. Tolkien'in hayalini kurduğu uçsuz bucaksız, karmaşık ve göz kamaştırıcı evren hala büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.”

De Luca'nın sözlerine bakılacak olursa klasik üçlemelerin yeniden yapımına veya ele alınmayan hikayelerine geri dönmemiz mümkün.