Popüler Hacker Temalı Açık Dünya Oyunu Neredeyse Bedava Oldu!

Eğer hacker oyunlarına karşı bir ilginiz varsa Steam'in son kampanyası ilginizi fazlasıyla çekecek. Peki platform bu sefer hangi oyunda indirim yaptı ve bu kampanya tam olarak ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Watch Dogs 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam'in son düzenlediği kampanya sayesinde Watch Dogs 2'nin fiyatı yüzde 95 oranında düştü. Yani yapım neredeyse bedava oldu diyebiliriz. Bu kapsamda oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.864 TL) 1,99 dolara (92 TL) kadar geriledi. Öte yandan bu indirimlerin 9 Temmuz'a kadar süreceğini söyleyebiliriz.

Watch Dogs 2 Epic Games'te Ne Kadar?

Oyun Epic Games Store'da indirimde değil. Yani yapımı bu platformdan satın almak istediğinizde 1.249 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekecek. Buradaki son indirim ise mayıs ayında yapıldı. Yani önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Watch Dogs 2 Epic Games'te de indirime girebilir.

Watch Dogs 2 PlayStation'da ve Xbox'ta Ne Kadar?

Watch Dogs 2 için Xbox tarafında şu an bir indirim bulunmuyor. Oyun platformda 1.300 TL'den satışta. Ancak Game Pass Ultimate abonesiyseniz yapımı doğrudan ücretsiz oynayabilirsiniz. Ek olarak PlayStation'da 2 Temmuz'a kadar yüzde 85 indirim uygulanıyor. Yani oyun 262 TL'ye satılıyor.

Watch Dogs 2 Nasıl Bir Oyun?

Watch Dogs 2, 2016 yılında çıkış yapan bir açık dünya aksiyon oyunu diyebiliriz. Yapımda Marcus Holloway isimli bir bilgisayar korsanını yönetiyorsunuz ve ünlü hacker grubu DedSec'e katılarak San Francisco'yu adeta kıskacı altına alan teknoloji sistemlerini çökertmeye çalışıyorsunuz. Şehirdeki kameraları, araçları ve iletişim ağlarını hackleyebildiğiniz bu eğlenceli oyunun ilginizi çekeceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Watch Dogs 2'yi ilk çıktığı dönemde satın alıp oynamıştım. Hacker temalı bir açık dünya oyunu konsepti o dönemde gerçekten ilgimi çekmeyi başarmıştı. Zaten bu oyun Watch Dogs serisinde oynadığım tek yapım diyebilirim. Eğer bu oyunu henüz denemediyseniz bir şans verebilirsiniz.