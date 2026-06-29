Eğlenceli Saklambaç Oyunu Çok Ucuzladı! %85 İndirimde

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Popüler dijital oyun mağazası Steam, dikkat çekici kampanyalara hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce başlayan Steam Yaz İndirimleri kapsamında ise yüzlerce yapım düşük fiyatla buluştu. Popüler saklambaç oyunu Witch It de bu oyunlar arasında yerini aldı. Peki Witch It'in fiyatı ne kadar düştü?

Witch It Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Oyuncuların büyük bölümünden olumlu geri dönüşler almayı başaran sevilen saklambaç oyunu Witch It, Steam'de yüzde 85 gibi dikkat çekici bir indirime girdi. Normalde 10,49 dolara (490 TL) satılan oyun, kampanya ile birlikte 1,57 dolara (73 TL) satın alınabiliyor.

Witch It, 9 Temmuz'a kadar indirimli fiyatla satışta kalacak. Bu tarihe kadar oyunu kampanyalı fiyat üzerinden satın alabilirsiniz. Oyunu satın alıp almama konusunda kararsızsanız yaklaşık 1,5 hafta boyunca düşünmek için zamanınız bulunuyor.

Witch It Nasıl Bir Oyun?

Witch It, çok oyunculu olarak oynanabilen eğlence dolu bir saklambaç oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Barrel Roll Games tarafından geliştirilen yapımda oyuncular cadılar ve avcılar olmak üzere iki takıma ayrılıyor. Cadılar haritadaki çeşitli nesnelere dönüşerek saklanmaya çalışırken, avcılar ise süre dolmadan tüm cadıları bulup yakalamaya çalışıyor.

Yakalanan cadılar ise avcılar takımına katılıyor. Bu da oyunun giderek daha zorlu hâle geldiği anlamıan geliyor. Farklı haritalarda cadıların dönüşebileceği çok sayıda obje sunan Witch It, özellikle arkadaş grubuyla oynandığında oldukça eğlenceli vakit geçirmeyi mümkün kılıyor.

Witch It Kimlere Göre?

Witch It, rekabet etmekten çok eğlence odaklı oyunları sevenlere hitap ediyor. Özellikle arkadaş grubuyla oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız Witch It'e mutlaka şans vermelisiniz. Tabii arkadaş grubunuz olmasa da rastgele oyuncularla oynayarak keyif alabilirsiniz. Herhangi bir objeye dönüşerek saklanmak ve eğlenceli bir kovalamaca yaşamak istiyorsanız Witch It sizi fazlasıyla eğlendirecektir.

Witch It Türkçe Oynanabiliyor mu?

Witch It, Türkçe arayüz desteği sunuyor. Oyunda yabancı dil bilmeyi gerektirecek çok fazla nokta olmasa da Türkçe dil desteğinin yer alması yine de önemli.

Witch It Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 (2.4 GHz)

Intel Core i3 (2.4 GHz) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 7 GB kullanılabilir alan

7 GB kullanılabilir alan DirectX Sürümü: DirectX 11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

Windows 10/11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 (2.8 GHz)

Intel Core i5 (2.8 GHz) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 7 GB kullanılabilir alan

7 GB kullanılabilir alan DirectX Sürümü: DirectX 12

Editörün Yorumu

Witch It, benim uzun süre vakit ayırdığım oyunlardan biri. Özellikle renkli dünyası ve saklanırken dönüşebileceğiniz çok sayıda obje sunması sayesinde oldukça eğlenceli. Ben oynarken bir objeye dönüşmüş durumdayken ses çıkararak arayanların kafasını karıştırmayı çok seviyorum. Bulamadıklarında ise ortaya çok daha komik anlar çıkıyor. Sizin de bu oyundan keyif alacağınıza eminim.