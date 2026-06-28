Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Sevilen Özelliği Pas Geçecek!

Samsung'un Galaxy S26 Ultra ile birlikte kullanıma sunduğu hayalet ekran teknolojisinin daha fazla modelde kullanılması bekleniyor. Hatta Güney Koreli markanın önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S27 serisinin Pro ve Ultra versiyonlarında da bu özellik mevcut olacak. Peki önümüzdeki ay piyasaya çıkacak katlanabilir telefonlarda bu teknoloji bulunacak mı?

Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8'de Hayalet Ekran Özelliği Bulunacak mı?

Samsung'dan şu anda konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8'de hayalet ekran özelliğinin kullanılması beklenmiyor. Yani şirket en azından Galaxy S27 serisinin tanıtılacağı Şubat 2027'ye kadar bu teknolojiyi sadece Galaxy S26 Ultra'yla sınırlı tutacak.

Hayalet Ekran Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Hayalet ekran özelliği kullanıcıların toplu alanlarda fazlasıyla işine yarıyor. Örneğin otobüstesiniz ve yanınızda oturan kişi telefonunuzun ekranına sanki kendi telefonuymuş gibi bakıyor. İşte hayalet ekran teknolojisi tam da burada devreye giriyor diyebiliriz.

Bu özellik ekranın görünürlüğünü belirli açılardan bakıldığında azaltıyor. Yani başka birisi farklı bir açıdan telefonunuza baktığında mesajlarınızı, şifrelerinizi ve diğer özel bilgilerinizi göremiyor. Bu da kullanıcı gizliliğini artıran önemli bir teknoloji diyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan henüz Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre Güney Koreli marka 22 Temmuz'da bir etkinlik düzenleyecek ve en yeni katlanabilir telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunacak.

Editörün Yorumu

Herkes gibi ben de özel bilgilerimin başkaları tarafından görülmesini istemiyorum. Bu yüzden hayalet ekran özelliğinin Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8'de kullanılmasını bekliyordum. Ancak son ortaya çıkan sızıntılar bunun olmayacağı yönünde. Şirketin bu özelliği katlanabilir telefonlarına dahil etmemesinin nedeninin katlanabilir panellerin karmaşıklığı olduğunu düşünüyorum.