Apple Watch Modellerine Hiç Görülmemiş Bir Özellik Eklenecek

Apple Watch kullanıcıları için yeni nesil işletim sistemi watchOS 26'nın üçüncü geliştirici beta sürümünü yayınladı. Saatler için köklü bir yenilik var diyemeyiz ancak meşhur "Liquid Glass" yani sıvı cam görünümlü saydam tasarım Apple saatlerine de gelecek. Bildiğiniz üzere iPhone ve iMac modellerinde bu tasarımı görmeye başlamıştık. Tasarım beta 3 sürümüyle baştan aşağıya yenilenmiş olsa da sıvı görünüm korunmuş halde. Tasarım tamamen değişmedi ama çok daha okunaklı hale getirildi, ki bu kullanıcıların epey şikayet ettiği bir durumdu.

Saatler için de çok daha yumuşak geçişler eklendi ve katmanlar saydam hale getirildi. Beta 3 ile saatlerdeki kullanıcı deneyiminin güzelleştirilmesi hedeflendi.

WatchOS 26 Beta 3 ile Eklenecek Özellikler

Apple bu güncellemeyle bir ilke imza atmış ve Apple Notes uygulamasını akıllı saatlerine getirmiş. Doğrudan saatinizi kullanarak kısa notlar alabilir veya daha evvelden aldığınız notlara hızlıca göz atabilirsiniz.

Spor meraklılarına Aktivite ve Antrenman uygulamalarında düzeltme yaparak hitap ediliyor. Bildirim sistemi artık daha gelişmiş ve akıcı halde. Buraya küçük dokunuşlar yapılmış ve tasarımda iyileştirmeler eklenmiş.

Tamamen yeni olarak nitelendirilecek bir özellik ise İpucu. Bu bir nevi hatırlatıcı görevi görüyor. İpuçlarına göz atarak hem Apple akıllı saatlerinin daha fazla kullanılmasına zemin hazırlanmış, hem de kullanıcılara gün içinde fark etmeyecekleri veya merak edip bakmayacakları özelliklerin ortaya çıkması sağlanmış. Saatini çok kurcalamayan kullanıcılar, artık gün içinde "saatinizde bu özellik de var" tarzında güncellemeler alacak.

WatchOS 26 Ne Zaman Çıkacak?

Beta sürümü şu an sadece geliştirici üyelere açık. Ancak tüm Apple ekosistemi için beta sürümü Temmuz sonunda açılacak ve bu test sürecine herkes katılım gösterebilecek.

Sistemlerin kararlı sürümleri ise sohbahar aylarında sunulacak ama bunun için kesin bir tarih bulunmuyor. Apple, WWCD 2025 etkinliğinde tanıttığı iOS 26'nın ilgiyle karşılandığını görmüştü, bu sebeple beta süreci ve kararlı sürüm arasındaki süreyi çok uzun tutmyacaktır.