En Güçlü Apple Cihazları Açıklandı! iPhone 16 Serisi Listeye Giremedi

AnTuTu, 2025 yılının haziran ayına ilişkin bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber en güçlü Apple cihazları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların sıralandığı listede iPhone 16 serisinin ilk 10'da yer almaması şaşırttı.

İlk sırada iPad Pro 2024 11 inç konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 489 bin 812 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 489 bin 664 puan ile iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

Üçüncü sırada iPad Air 2025 (13 inç) yer aldı. Gücünü M3 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 57 bin 949 puana ulaştı. iPad Pro 6 (12,9 inç) 1 milyon 999 bin 476 puan ile dördüncü sırada, iPad Air 2025 (11 inç) 1 milyon 975 bin 833 puan ile beşinci sırada konumlandı.

Gücünü M2 işlemcisinden alan iPad Air 2024 (13 inç) 1 milyon 920 bin 85 puan ile altıncı sırada yer aldı. Bu tableti 1 milyon 910 bin 481 puan ile iPad Pro 4 11 inç) takip etti. İlk 10'da yer alan cihazlar şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Haziran 2025)