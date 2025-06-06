watchOS 26 Resmileşiyor: Hangi Apple Watch’lar Güncellemeyi Alacak?

Apple, 9 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde yeni nesil işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Apple Watch’lar için sunulacak olan yeni watchOS 26 da kullanıcılarla buluşacak. iOS 26 ile eş zamanlı olarak duyurulacak güncelleme hakkında önemli detaylar kısa bir süre önce gündeme gelmeye başladı.

Son olarak sektörel kaynaklar, geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen watchOS 26 güncellemesinin hangi Apple Watch modellerine sunulacağını gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde!

watchOS 26 Güncellemesi Alacak Apple Watch Modelleri Belli Oldu

Aktarılan bilgilere göre Apple, watchOS 26 güncellemesini bir önceki sürüm olan watchOS 11 ile uyumlu tüm Apple Watch modelleri için yayımlayacak. Yani, bu sene için güncelleme desteğinden mahrum kalan yeni bir model yok. Bu sebeple güncelleme alacak cihazların listesi oldukça geniş tutulmuş durumda.

watchOS 26 Güncellemesini Alacak Apple Watch Modelleri:

Apple Watch SE (2. nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Güncellemenin neden “watchOS 12” değil de “watchOS 26” olarak adlandırıldığı da netleşmiş durumda. Apple, bu yıldan itibaren tüm yazılım güncellemelerini 2025-2026 döngüsüne karşılık gelen “26” numarasıyla senkronize şekilde adlandıracak. Bu kapsamda iOS, iPadOS, macOS ve watchOS dahil tüm sistemler aynı numara altında ilerleyecek.

watchOS 26 dahil olmak üzere Apple'ın yaklaşmakta olan yeni işletim sistemleri ile ilgili tüm detayları 9 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!