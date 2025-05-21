Tüm Gözler WWDC 2025'te: Apple, iOS 19'un Lansman Tarihini Açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda iPhone 16e'nin resmen tanıtılması ile birlikte Apple cephesindeki tüm gözler yaklaşan WWDC 2025 etkinliğine çevrildi. Şirketin iOS 19 başta olmak üzere akıllı cihazları için yeni işletim sistemlerini sergileyeceği dev etkinliğin tarihi ve program akışı da resmiyet kazandı.

Teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda tarihini açıkladığı yeni etkinliğinin tüm detaylarını teknolojiseverlerle paylaştı. Böylece iOS 19'un hangi gün ve hangi saatte tanıtılacağı da iyiden iyiye netleşmiş oldu.

WWDC 2025 9 Haziran Saat 20:00'da Başlıyor!

Yapılan açıklamaya göre, WWDC 2025 etkinliği 9 Haziran tarihinde TSİ 20:00'da başlayacak. 13 Haziran'a kadar sürecek büyük etkinlik, daha önceki yıllarda olduğu gibi ilk gününde Apple'ın yeni işletim sistemleri ve sürpriz ürünlerine sahne olacak. Şirketin yaptığı sunumlar hem Apple'ın resmi web sitesinden hem de YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Etkinlikte iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 ve visionOS 3 gibi Apple ekosisteminin yeni yazılım güncellemeleri tanıtılacak. Bu yılki en büyük beklentilerden biri, iOS 19’un şimdiye kadarki en kapsamlı değişiklikleri barındırması. Tasarım anlamında visionOS izleri taşıması beklenen sistemin, iPhone kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Aktarılanlara göre yeni işletim sistemleri, yapay zeka tarafında da önemli geliştirmelere sahip olacak. Geçtiğimiz yıl Apple Intelligence başlığı altında tanıtılan yapay zeka özelliklerinin, bu yıl daha da gelişmiş sürümleriyle karşımıza çıkması bekleniyor. Özellikle yapay zeka destekli yeni Siri'nin bu etkinlikle daha geniş çapta sergileneceği bir süredir gündemde.

Peki siz yaklaşan WWDC 2025 etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...