Apple Watch Kullanıcılarına Müjde: watchOS 27 Tanıtıldı!

Teknoloji Editörü

Teknolojiye olan tutkusu henüz 6 yaşındayken 32 MB RAM'e sahip ilk bilgisayarına sahip olduğunda keşfeden Tunahan, o günden bu yana teknoloji dünyasının içinde yer alıyor. Akıllı telefonlar, Android ekosistemi ve donanım teknolojileri konularında uzmanlaşan Tunahan, geniş bir yelpazede içerik üretiyor.