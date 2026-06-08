Apple Watch Kullanıcılarına Müjde: watchOS 27 Tanıtıldı!

Apple bugün düzenlediği WWDC 2026 konferansında işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıttı. Peki watchOS 27 sürümü kullanıcılara neler sunuyor?

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış
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Apple bugün düzenlediği WWDC 2026 konferansında işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki Apple Watch kullanıcılarını yakından ilgilendiren watchOS 27 sürümü tam olarak neler sunuyor ve ne zaman çıkış yapacak? İşte merak edilen detaylar!

watchOS 27 Neler Sunuyor?

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Tunahan Karakış

Teknoloji Editörü

Teknolojiye olan tutkusu henüz 6 yaşındayken 32 MB RAM'e sahip ilk bilgisayarına sahip olduğunda keşfeden Tunahan, o günden bu yana teknoloji dünyasının içinde yer alıyor. Akıllı telefonlar, Android ekosistemi ve donanım teknolojileri konularında uzmanlaşan Tunahan, geniş bir yelpazede içerik üretiyor.

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