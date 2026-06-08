Apple Watch Kullanıcılarına Müjde: watchOS 27 Tanıtıldı!
Apple bugün düzenlediği WWDC 2026 konferansında işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıttı. Peki watchOS 27 sürümü kullanıcılara neler sunuyor?
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Apple bugün düzenlediği WWDC 2026 konferansında işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki Apple Watch kullanıcılarını yakından ilgilendiren watchOS 27 sürümü tam olarak neler sunuyor ve ne zaman çıkış yapacak? İşte merak edilen detaylar!
watchOS 27 Neler Sunuyor?
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