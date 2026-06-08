Yeni Siri Tanıtıldı! Apple Cihazları Kusursuz Asistana Dönüşüyor

Apple, bu yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan WWDC 2026'da önemli duyurular yaptı. Bunların arasında en çok dikkat çekeni ise şüphesiz ki teknoloji devinin yapay zeka ile sunacağı yenilikler oldu. Yeni Siri'nin yeteneklerini paylaşan şirket, kullanıcıları tam olarak nasıl bir asistanın beklediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Yeni Siri'nin Özellikleri Neler?

Apple, yeni yapay zeka teknolojileri için Google ile iş birliğine gidildiğini duyurdu. Gemini model ailesinin arkasındaki teknolojilerden yararlanılarak geliştirilen yeni modeller hem anlama hem akıl yürütme hem görüntü analiz etme ve oluşturma gibi çok geniş bir yetenek yelpazesine sahip. Bu gelişmiş yetenekler sayesinde Apple'ın yapay zekası çok daha gerçekçi görüntüler oluşturup bir fotoğrafı oldukça etkileyici şekilde düzenleyebiliyor. Tüm bunlara ek olarak sadece bir görseli kullanarak aranan bilgileri kapsamlı şekilde sunabiliyor.

Yeni Siri, Apple cihazını kullanmayı mümkün olduğunca basit hâle getirecek şekilde geliştirildi. Baştan aşağı yenilenen asistan, sorularınıza artık çok daha akıllı cevaplar verebiliyor. Örneğin yakınlarda düzenlenecek olan bir konser olduğunu varsayalım. Yapay zeka destekli asistan, sizin için son verileri kullanarak ihtiyacınız olan bilgileri sunabilecek.

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