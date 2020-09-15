WatchOS 7 , iPadOS 14 ve iOS 14 Çıkış Tarihi Açıklandı

Bugün Apple tarafından gerçekleştirilen Time Flies etkinliğinde WatchOS 7, iPadOS 14 ve iOS 14 çıkış tarihi duyuruldu. Peki, Apple tarafından düzenlenen etkinliğe göre WatchOS 7, iPadOS 14 ve iOS 14 ne zaman yayımlanacak? Yeni güncellemeler ile ilgili detaylar haberimizde.

iOS 14 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Apple, bu yılın eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini duyurmamasına rağmen şirket bugün gerçekleştirdiği etkinlikte büyük bir iOS güncellemesinin yayımlanma tarihini ertelemedi. iOS 14'te Apple kullanıcılarını uygulama arşivleri, resim içinde resim modu ve widget desteği, Siri'nin arayüzünde iyileştirmeler gibi bir dizi önemli yenilik bekliyor.

iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekildedir:

• 2020 iPhone SE

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11

• iPhone XS Max

• iPhone XS

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8 Plus

• iPhone 8

• iPhone 7 Plus

• iPhone 7

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6s

• iPhone SE

• iPod touch (7. nesil)

iOS 14 güncellemesi, 16 Eylül tarihinde yani yarın yukarıda yer alan iPhone modellerine gelecek.

iPadOS 14 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

iPadOS 14, iOS 14 ile beraber 16 Eylül'de halka sunulacak. iPadOS 14 güncellemesi ile Apple kullanıcılarını daha gelişmiş bir Siri deneyimi, App Store uygulama sayfalarında geliştirmeler, web sitelerini otomatik olarak çevirme, müzik uygulamasının tasarımında değişiklikler, mesajlar uygulamasında önemli düzenlemeler, Apple Pencil için bazı iyileştirmeler ve spotlight araması gibi daha birçok önemli yenilik bekliyor.

iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri şu şekildedir:

• 2020 iPad Pro

• 2018 iPad Pro

• 2017 iPad Pro

• 2015 iPad Pro

• 7. nesil iPad

• 6. nesil. iPad

• 5. nesil iPad

• iPad Air 3

• iPad Air 2

• iPad mini 5

• iPad mini 4

WatchOS 7 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

WatchOS 7, iOS 14 ve iPadOS 14'ten farklı olarak eski Apple Watch modellerini desteklemeyi bırakıyor. Apple Watch Series 3'ten daha eski olan tüm Apple Watch modellerine verilen destek sonlandırıldı. WatchOS 7 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri şu şekildedir:

• Apple Watch Series 5

• Apple Watch Series 4

• Apple Watch Series 3

Apple WatchOS 7 güncellemesi ise iPadOS 14 ve iOS 14 ile beraber 16 Eylül tarihinde gelecek.