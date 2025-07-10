Efsane Geri Dönüyor: Wednesday 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı [Video]
Wednesday'in 2. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, Wednesday'in yeni sezonu ne zaman çıkacak? İşte merak edilen sorunnu yanıtı!
Jenna Ortega'nın popüler dizisi Wednesday'in yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Wednesday'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı.
Wednesday 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Wednesday'in yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 12 saniye uzunluğundaki video, ikinci sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Fragman, ikinci sezonun tıpkı önceki sezon gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.
Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday'in 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
Wednesday Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?
Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.
Wednesday 2. Sezon Oyuncuları
- Jenna Ortega
- Steve Buscemi
- Catherine Zeta-Jones
- Luis Guzman
- Joanna Lumley
- Christopher Lloyd
- Emma Myers
- Joy Sunday
- Hunter Doohan
- Fred Armisen
- Thandiwe Newton
- Victor Dorobantu
- Billie Piper
- Haley Joel Osment
- Heather Matarazzo
- Georgie Farmer
Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.