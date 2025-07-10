Efsane Geri Dönüyor: Wednesday 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı [Video]

Jenna Ortega'nın popüler dizisi Wednesday'in yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Wednesday'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Wednesday 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Wednesday'in yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 12 saniye uzunluğundaki video, ikinci sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Fragman, ikinci sezonun tıpkı önceki sezon gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday'in 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Wednesday Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları

Jenna Ortega

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Joanna Lumley

Christopher Lloyd

Emma Myers

Joy Sunday

Hunter Doohan

Fred Armisen

Thandiwe Newton

Victor Dorobantu

Billie Piper

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Georgie Farmer

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.