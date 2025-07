Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: Zirvede Bir Haftalık Film Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında zirvede komedi türünde bir film yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen film hangisi?

2 Temmuz 2025 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan The Old Guard 2, listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Aksiyon filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden yapımın başrol oyuncu kadrosunda Charlize Theron, KiKi Layne ve Chiwetel Ejiofor yer alıyor.

İkinci sırada en iyi Margot Robbie filmleri arasında yer alan Barbie konumlandı. 2023 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Greta Gerwig üstlendi. Filmde Barbie'yi Margot Robbie, Ken'i ise Ryan Gosling canlandırdı.

Komedi filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden Tur Rehberi üçüncü sırada yer aldı. Bu filmi K-Pop İblis Avcıları, The Old Guard ve Her Şeyin Başı Merkür takip etti. Netflix tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (30 Haziran-6 Temmuz 2025)