Wednesday'in 2. Sezonu İçin 3 Dakikalık Video Paylaşıldı
Wednesday dizisinin 2. sezonu için bir tanıtım videosu paylaşıldı. İşte dizinin yeni sezonundan sahneler ve kamera arkası görüntüler içeren video!
Wednesday dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda Jenna Ortega dahil pek çok ismin yer aldığı Wednesday dizisinin yeni sezonu için tanıtım videosu paylaşıldı.
Wednesday 2. Sezon Tanıtım Videosu Nasıl İzlenir?
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday dizisinin ikinci sezonuna özel bir video yayınlandı. Netflix'in resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video üç dakika uzunluğunda. Videoda yeni sezondan sahneler ve kamera arkası görüntüler bulunuyor.
Wednesday 2. Sezon Oyuncuları
- Jenna Ortega
- Steve Buscemi
- Catherine Zeta-Jones
- Luis Guzman
- Joanna Lumley
- Christopher Lloyd
- Emma Myers
- Joy Sunday
- Hunter Doohan
- Fred Armisen
- Thandiwe Newton
- Victor Dorobantu
- Billie Piper
- Haley Joel Osment
- Heather Matarazzo
- Georgie Farmer
Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.
Wednesday Karakterleri
- Wednesday Addams
- Morticia Addams
- Gomez Addams
- Pugsley Addams
- Fester
- Larissa Weems
- Xavier Thorpe
- Enid Sinclair
- Bianca Barclay
- Tyler Galpin
Dizide Jenna Ortega "Wednesday Addams" karakterini, Hunter Doohan "Tyler Galpin" karakterini, Emma Myers "Enid Sinclair" karakterini, Joy Sunday "Bianca Barclay" karakterini Georgie Farmer ise "Ajax Petropolus" karakterini canlandırıyor.
Wednesday Konusu Nedir?
Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.
Wednesday 2. Sezon Yayın Tarihi
Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.