Wednesday'in 2. Sezonu İçin 3 Dakikalık Video Paylaşıldı

Wednesday dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda Jenna Ortega dahil pek çok ismin yer aldığı Wednesday dizisinin yeni sezonu için tanıtım videosu paylaşıldı.

Wednesday 2. Sezon Tanıtım Videosu Nasıl İzlenir?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday dizisinin ikinci sezonuna özel bir video yayınlandı. Netflix'in resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video üç dakika uzunluğunda. Videoda yeni sezondan sahneler ve kamera arkası görüntüler bulunuyor.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları

Jenna Ortega

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Joanna Lumley

Christopher Lloyd

Emma Myers

Joy Sunday

Hunter Doohan

Fred Armisen

Thandiwe Newton

Victor Dorobantu

Billie Piper

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Georgie Farmer

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.

Wednesday Karakterleri

Wednesday Addams

Morticia Addams

Gomez Addams

Pugsley Addams

Fester

Larissa Weems

Xavier Thorpe

Enid Sinclair

Bianca Barclay

Tyler Galpin

Dizide Jenna Ortega "Wednesday Addams" karakterini, Hunter Doohan "Tyler Galpin" karakterini, Emma Myers "Enid Sinclair" karakterini, Joy Sunday "Bianca Barclay" karakterini Georgie Farmer ise "Ajax Petropolus" karakterini canlandırıyor.

Wednesday Konusu Nedir?

Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

Wednesday 2. Sezon Yayın Tarihi

Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.