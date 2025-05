The Last of Us 2. Sezon 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. The Last of Us'ın 2. sezon 7. bölüm fragmanı paylaşıldı. Tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

The Last of Us 2. Sezon 7. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden The Last of Us'ın 2. sezon 7. bölüm fragmanı paylaşıldı. 40 saniye uzunluğundaki video, yedinci bölümün tıpkı önceki bölümler gibi çok başarılı olacağını gözler önüne serdi.

The Last of Us Dizisi Konusu

Ölümcül mantar salgınının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us'ta Joel Miller, enfeksiyona karşı bağışıklığı olan Ellie Williams'ı ülkenin bir ucundan diğerine götürmeye çalışır. Bu tehlikeli yolculuk boyunca hayatta kalmak için acımasız kararlar almak zorunda kalırken hem enfekte yaratıklarla hem de diğer insanlarla mücadele ederler.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie Williams)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Isabela Merced (Dina)

Young Mazino (Jesse)

Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

Rutina Wesley (Maria Miller)

Merle Dandridge (Marlene)

Anna Torv (Theresa Servopoulos)

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran The Last of Us'ın oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

The Last of Us dizisinin tüm bölümleri Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanıyor. Belirli bir ücret karşılığında Max üyeliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.