All of Us Are Dead'in 2. Sezon Videosu Yayınlandı

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan All of Us Are Dead'in 2. sezon videosu izleyiciler ile buluştu. Zombi salgınını konu alan dizinin yeni videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı.

All of Us Are Dead 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden All of Us Are Dead'in 2. sezon duyuru videosu paylaşıldı. 1 dakika 9 saniye uzunluğundaki videoda yeni sezonun şu anda yapım aşamasında olduğu belirtildi.

All of Us Are Dead Konusu

Joo Dong-geun'un Now at Our School isimli webtoon'undan uyarlanan All of Us Are Dead, okulda meydana gelen zombi salgını nedeniyle hayatta kalmaya çalışan öğrencilerin hikâyesini konu alıyor.

2022 yılının ocak ayında izleyiciler ile buluşan ilk sezonda 12 adet bölüm mevcut. 7,6 IMDb puanına sahip olan dizinin tüm bölümlerini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

All of Us Are Dead Oyuncuları

Park Ji-hu (Nam On-jo)

Chan-Young Yoon (Lee Cheong-san)

Yi-Hyun Cho (Choi Nam-ra)

Park Solomon (Lee Su-hyeok)

Kim Bo-Yoon (Seo Hyo-ryung)

Lim Jae-Hyeok (Yang Dae-su)

Ahn Seung-Kyoon (Oh Joon-yeong)

Sang-Yeon Son (Jang Woo-jin)

Jeon Bae-soo (Nam So-ju)

Lee Kyoo-hyung (Song Jae-ik)

Harrison Xu (Cheong-san)

Victoria Grace (On-jo)

En iyi Kore dizileri arasında yer alan All of Us Are Dead oyuncu kadrosunda Park Ji-hu, Chan-Young Yoon, Yi-Hyun Cho, Park Solomon, Kim Bo-Yoon ve daha pek çok isim yer alıyor.