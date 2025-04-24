Wednesday 2. Sezon Tarihi Belli Oldu! Yeni Fragman da Paylaşıldı

Wednesday 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Jenna Ortega'nın popüler dizisinin ilk sezonunu zleyen kişiler tarafından merak ediliyordu. Yayınlanan yeni fragman, ikinci sezona dair merak edilen soruya ışık tuttu.

2022 yılında yayınlanmaya başlayan Wednesday ilk bölümüyle birlikte çok sevilerek IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yerini aldı. Peki, Wednesday yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Wednesday 2. Sezon Fragmanı

Wednesday Konusu Nedir?

Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları

Jenna Ortega

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Joanna Lumley

Christopher Lloyd

Emma Myers

Joy Sunday

Hunter Doohan

Fred Armisen

Thandiwe Newton

Victor Dorobantu

Billie Piper

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Georgie Farmer

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.

Wednesday Karakterleri

Wednesday Addams

Morticia Addams

Gomez Addams

Pugsley Addams

Fester

Larissa Weems

Xavier Thorpe

Enid Sinclair

Bianca Barclay

Tyler Galpin

Dizide Jenna Ortega "Wednesday Addams" karakterini, Hunter Doohan "Tyler Galpin" karakterini, Emma Myers "Enid Sinclair" karakterini, Joy Sunday "Bianca Barclay" karakterini Georgie Farmer ise "Ajax Petropolus" karakterini canlandırıyor.