Wednesday 2. Sezon Tarihi Belli Oldu! Yeni Fragman da Paylaşıldı
Wednesday 2. sezon ne zaman ne zaman izleyiciler ile buluşacak? İşte popüler Netflix dizisi Wednesday'in yeni sezon tarihi, fragmanı ve dahası!
Wednesday 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Jenna Ortega'nın popüler dizisinin ilk sezonunu zleyen kişiler tarafından merak ediliyordu. Yayınlanan yeni fragman, ikinci sezona dair merak edilen soruya ışık tuttu.
2022 yılında yayınlanmaya başlayan Wednesday ilk bölümüyle birlikte çok sevilerek IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yerini aldı. Peki, Wednesday yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?
Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
Wednesday 2. Sezon Fragmanı
Wednesday Konusu Nedir?
Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.
Wednesday 2. Sezon Oyuncuları
- Jenna Ortega
- Steve Buscemi
- Catherine Zeta-Jones
- Luis Guzman
- Joanna Lumley
- Christopher Lloyd
- Emma Myers
- Joy Sunday
- Hunter Doohan
- Fred Armisen
- Thandiwe Newton
- Victor Dorobantu
- Billie Piper
- Haley Joel Osment
- Heather Matarazzo
- Georgie Farmer
Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.
Wednesday Karakterleri
- Wednesday Addams
- Morticia Addams
- Gomez Addams
- Pugsley Addams
- Fester
- Larissa Weems
- Xavier Thorpe
- Enid Sinclair
- Bianca Barclay
- Tyler Galpin
Dizide Jenna Ortega "Wednesday Addams" karakterini, Hunter Doohan "Tyler Galpin" karakterini, Emma Myers "Enid Sinclair" karakterini, Joy Sunday "Bianca Barclay" karakterini Georgie Farmer ise "Ajax Petropolus" karakterini canlandırıyor.