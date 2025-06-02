Wednesday'in 2. Sezonunun İlk 6 Dakikası Yayınlandı [Video]
Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Wednesday'in 2. sezonunun ilk 6 dakikası paylaşıldı. İşte merakla beklenen yeni sezona dair detaylar!
Wednesday dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda Jenna Ortega dahil pek çok ismin yer aldığı Wednesday dizisinin 2. sezonunun ilk 6 dakikası paylaşıdlı.
Wednesday'in 2. Sezonunun İlk 6 Dakikası (Türkçe Alt Yazılı)
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday dizisinin ikinci sezonununu ilk altı dakikası izleyiciler ile buluştu. Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından paylaşılan video, büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı.
Wednesday 2. Sezon Yayın Tarihi
Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
Wednesday Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?
Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.
Wednesday 2. Sezon Oyuncuları
- Jenna Ortega
- Steve Buscemi
- Catherine Zeta-Jones
- Luis Guzman
- Joanna Lumley
- Christopher Lloyd
- Emma Myers
- Joy Sunday
- Hunter Doohan
- Fred Armisen
- Thandiwe Newton
- Victor Dorobantu
- Billie Piper
- Haley Joel Osment
- Heather Matarazzo
- Georgie Farmer
Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.