Wednesday'in 2. Sezonunun İlk 6 Dakikası Yayınlandı [Video]

Wednesday dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda Jenna Ortega dahil pek çok ismin yer aldığı Wednesday dizisinin 2. sezonunun ilk 6 dakikası paylaşıdlı.

Wednesday'in 2. Sezonunun İlk 6 Dakikası (Türkçe Alt Yazılı)

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday dizisinin ikinci sezonununu ilk altı dakikası izleyiciler ile buluştu. Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalından paylaşılan video, büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı.

Wednesday 2. Sezon Yayın Tarihi

Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Wednesday Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları

Jenna Ortega

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Joanna Lumley

Christopher Lloyd

Emma Myers

Joy Sunday

Hunter Doohan

Fred Armisen

Thandiwe Newton

Victor Dorobantu

Billie Piper

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Georgie Farmer

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.