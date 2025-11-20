245 TL'lik Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Görsel roman türünü sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz hâle getirildi. ARTE France tarafından yayınlanan oyun için başlatılan kampanya sayesinde çok ilgi çekici bir hikâye sunan oyunu oynayarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz ancak oyunu almak için biraz acele etmeniz gerekiyor, oyun kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.

Wednesdays Ücretsiz Oldu

Wednesdays, Steam'de ücretsiz oldu. Normalde 5.79 dolar (245 TL) fiyat etiketi ile satılan oyun şu anda tamamen ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenebiliyor. Fırsat sona ermeden önce oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak ve dilediğiniz zaman kütüphanenizden yükleyip oynayabileceksiniz.

Bu kampanyadan yararlanmak için sadece birkaç saatinizin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Wednesdays'i sadece 21 Kasım saat 12.00'ye kadar hiçbir ücret ödemeden yükleme ve oynama imkânı tanınıyor. Belirtilen tarihten sonra oyunu oynamak için normal fiyatı ile satın almak zorunda olacaksınız.

Wednesdays Fragmanı

Wednesdays Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Wednesdays" yazın.

Oyunun üzerine basarak mağaza sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine tıklayın.

Yukarıda yer alan adımları takip ettikten sonra oyunun başarılı bir şekilde kütüphanenize eklendiğine dair bilgilendirme ile karşılaşacaksınız. Aynı sayfa üzerinden oyunu direkt yüklemeyi seçebilir ya da istemciyi kapatıp daha sonra yüklemeyi tercih edebilirsiniz. Oyunu daha sonra yüklemek istediğinizde kütüphanenizden oyunun üzerine basıp "Yükle" seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

Wednesdays Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) veya üstü

Windows 7 (64-bit) veya üstü İşlemci: Dört çekirdekli Intel i5 işlemci

Dört çekirdekli Intel i5 işlemci Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 Kullanılabilir Depolama Alanı: 1500 MB

Wednesdays Nasıl Bir Oyun?

Wednesdays kısmen oyun kısmen çizgi roman olarak tanımlanıyor. "Tıklama" odaklı bir oyun olması nedeniyle daha önce hiç oyun oynamamış kişiler bile çok kolay bir şekilde oynayabiliyor. Oyun ağırlıklı olarak diyaloglar üzerinden ilerliyor. Size zaman zaman çeşitli seçenekler sunuluyor ve bunların arasından tercih yapıyorsunuz.