Türk Mühendisler Akıllı Bastonla Görme Engellilerin Hayatını Kolaylaştırıyor

Teknolojinin engellilere sunduğu yenilikler her geçen gün artıyor. En son Türk mühendislerin geliştirdiği akıllı baston, görme engelli bireylerin yaşamını köklü bir şekilde değiştirecek. Beyaz baston, yaklaşık 100 yıldır kullanılan ve görme engellilerin hayatını kolaylaştıran bir araç olarak bilinse de artık bu geleneksel baston tamamen akıllı teknolojiyle donatıldı.

Akıllı sensörler, baş ve göğüs hizasındaki engelleri tespit ederek kullanıcıyı sesli ve titreşimli uyarılarla bilgilendiriyor. Bu özellik, görme engellilerin güvenliğini artırarak, baş bölgesine gelecek olası darbeleri engelliyor.

Akıllı Baston Otobüsleri Tanıyor, Durak Tespiti Yapıyor

Baston kullanıcıların hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlayan bir navigasyon sistemine sahip. Ayrıca, civardaki otobüs duraklarını ve toplu taşıma araçlarını tespit edebiliyor. Kullanıcılar hangi otobüsün ne zaman geleceği ve hangi durakta inmesi gerektiği gibi sorulara anında yanıt alabiliyor. Telefon kullanmadan, sadece bastonun sesli asistanı ile tüm bu işlemleri gerçekleştirmek mümkün.

WeWalk, yalnızca görme engelliler için değil, gaziler ve öğrenciler gibi farklı gruplar için de projeler yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında görme engelli gazilerin bu yeni nesil bastona kavuşması sağlanıyor. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği ile görme engelli öğrencilerin de bu teknolojiden yararlanması amaçlanıyor.

59 Ülkede Kullanıcılara Sunuldu Bile

WeWalk'un geliştirdiği akıllı baston, 59 ülkede binlerce görme engelli bireye ulaştı. Dünyada 250 milyondan fazla görme engelli birey bulunuyor—yani sayının oldukça düşük kaldığı söylenebilir. Şirketin hedefi bu istatistiği değiştirmek ve teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak.