Engelli Oyuncular İçin Gözle Oynanabilir Minecraft Geliştirildi

Teknoloji, insan hayatının hemen hemen her noktasında her türlü yardımı sağlıyor. Bu zamana kadar görülen çeşitli teknolojik yenilikler sayesinde Minecraft gibi video oyunları artık engelli oyuncular tarafından da oynanabiliyor. İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu tarafından geliştirilen bu yazılım hakkında tüm detaylar haberimizde.

Engelli Oyuncular Artık Minecraft’ı Daha Kolay Oynayabiliyor

Birleşik Krallık merkezli, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Special Effect tarafından gelmiş geçmiş en popüler video oyunlarından Minecraft’ı oynamayı çok daha kolay hâle getiren yeni bir yazılım geliştirildi. Yazılımın geliştiricisi, dünya çapında milyonlarca oyuncuyu sevindirecek yazılıma “EyeMine” ismini verdi. Bu yazılım sayesinde oyuncuların oyunu oynaması için gerekli olan ekipmanlara ihtiyacı artık büyük ölçüde giderilmiş bulunuyor.

Special Effect tarafından hazırlanan “EyeMine” isimli yazılımın nasıl çalıştığına dair fikir sahibi olmak için aşağıda yer alan video oynatıcısını çalıştırabilirsiniz. Bu videodan da görebileceğiniz üzere oyundaki karakteri kontrol etmek için oyuncunun ne bir klavye ne de bir fareye ihtiyacı var. EyeMine sayesinde video oyunundaki hareketleri tamamen gözlerine bağlı hâle gelmiş durumda.

Bu yazılımın kuruluş tarafından aynı amaçla geliştirilen ilk yazılım olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Special Effect, fare ve klavye gibi kontrol araçlarını kullanamayan oyuncuların video oyunu oynamasını ve bu süre içerisinde eğlenmesini sağlamak için birbirinden çeşitli yazılım ve donanım ürünleri geliştirmeye devam ediyor. Kuruluş daha öncesinde video oyunlarının doğrudan ağız ve ses ile kontrol edilmesine olanak tanıyan yazılım, tek elle kullanılan bir kontrolcü ve benzeri pek çok ürün geliştirip kullanıma sundu.

Kuruluş, kısa bir süre önce fiziksel olarak engelli ancak doğuştan bir oyuncu olan Becky’yi (a.k.a. EyeGazeGirl) geliştiricilerin daha verimli bir hâle getirdiği yazılımın yeni sürümünü test etmeye davet etti. EyeMine V2 testine katılan Becky, video oyununda kullanılan yazılımın yeni sürümünün eski sürüme göre ne kadar çok daha ayrıntılı ve yüksek performanslı bir biçimde geliştirildiğinin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

EyeMine V2, video oyunu içerisinde ekipmanların daha iyi kullanılmasına, bina ve benzeri inşaların çok daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine ve oyuncuların Minecraft evreninde çok daha rahatça hareket etmesine yardımcı olacak bir biçimde geliştirildi. EyeGazeGirl’ün test ettiği yazılımın ikinci sürümünü aşağıda yer alan video oynatıcısından görüntüleyebilirsiniz.

Yazılım, kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunuluyor fakat yazılımın platform desteği şimdilik Windows ile sınırlı. Windows işletim sistemli bir bilgisayarınız yoksa ne yazık ki bu yazılımdan faydalanamıyorsunuz. Buna ek olarak bir Minecraft hesabınızın ve göz izleme ekipmanına sahip olmanız gerekiyor.

Uygulamayı indirmek için Special Effect’in EyeMine sayfasına gidebilir, yazılım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.