Sevilen Marvel Dizisi What If...?'in 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! (Video)

Marvel'in animasyon dizisi What If...?'in Marvel'in sürekli genişleyen sinematik evreninin uzak köşelerinden daha da fazla hikâyeyle birlikte yeni sezonuyla Disney Plus'a geri döneceğine kesin gözüyle bakılıyordu ve dizinin yeni 2. sezon fragmanı, merakla beklenen yeni sezonda neler göreceğimizi gözler önüne seriyor.

1. sezonda insanların hayatlarını kurcalamak gerçekliğin parçalanmasına neden olsa da The Watcher (Jeffrey Wright) 2. sezon fragmanında eski numaralarına devam ediyor ve bir kez daha Black Panther, Guardians of the Galaxy ve Doctor Strange gibi filmlerdeki karakterlerin benzersiz varyantlarını yakından takip ediyor.

1. sezon daha çok karakterlerin köken hikâyelerine odaklanmıştı ama yeni fragmanda normalde birlikte çalışırken görmediğiniz karakterlerden oluşan ekipler yer alıyor.

What If...? 2. Sezon Fragmanı

Özetlemek gerekirse What If...?'in 2. sezonu, ilk sezonda olduğu gibi The Watcher'ın Marvel Sinematik Evreni'nde yepyeni ve tanıdık yüzlerle tanışmasını ve izleyicilere uçsuz bucaksız çoklu evrende rehberlik ettiği yolculuğu lanse etmesini ele alıyor.

Bu sezon Nebula, Hela ve Happy Hogan gibi hayranların en sevdiği karakterlerin yer aldığı bölümlerin yönetmenliğini yapımcı Bryan Andrews, baş yazarlığını ise AC Bradley üstleniyor.

Peki sizin What If...?'in 2. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.