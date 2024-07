Marvel'ın Sevilen What If...? Dizisinin Hayranlarını Üzecek Haber!

Marvel'in animasyon dizisi What If...? ilk yayınlandığında büyük popülarite yakalamış, ikinci sezonuyla da izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarmıştı. Dizinin üçüncü sezonuna dair merakla bekleyiş sürüyor olsa da bugün dizinin hayranlarını üzecek bir haber gün yüzüne çıktı.

Büyük çoklu evren hikâyesini konu alan What If...? her ne kadar ilk iki sezonunda başarı yakalamış olsa da gelen yeni raporlar dizinin üçüncü sezonunun son sezonu olacağını gösteriyor.

What If...?, 3. Sezonuyla Final Yapacak

Her ne kadar dizinin merakla beklenen yeni sezonunun prömiyer tarihi henüz belli olmasa da Entertainment Weekly'nin haberine göre Jeffrey Wright'ın Uatu the Watcher'ı ve Hayley Atwell'in Kaptan Peggy Carter'ı canlandırdığı seri artık aramızdan ayrılacak.

Marvel'in yeni resmî podcastinin bu haftaki bölümünde konuşan What If...? yapımcısı Brad Winderbaum önümüzdeki sezonu "bir üçlemenin tamamlanması" olarak tanımlıyor ve dizinin yeni sezonunun "çoklu evreni keşfederken ilk iki sezonun ötesine geçeceğini" belirtiyor.

Yine de çoklu evren hikâyelerinden hoşlananlar için Kevin Feige'in yeni Fantastik Dörtlü filminin de bir başka alternatif evren sunacağını iddia ettiğinin altını çizelim. Muhtemelen en azından birkaç yıl daha MCU'nun çoklu evren hikâyelerini görmeye devam edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.