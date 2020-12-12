WhatsApp Masaüstü Sürümü Güncellendi!

WhatsApp masaüstü sürümünün 2.2049.8 numaralı son güncellemesi beraberinde bir dizi yeni özelliği ve tasarım seçeneğini getirdi. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp Messenger’ın masaüstü versiyonuna gelen güncelleme ile kullanıma sunulan özelliklerin içerisinde masaüstü kullanıcılarının uzun bir süredir beklemekte olduğu karanlık mod da yer aldı.

WhatsApp Masaüstü Sürümü Güncellemesi Neler Sunuyor?

Son güncelleme ile yaşanan ilk büyük değişiklik, Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının özellik uygulamaya eklendiğinden beri kullandığı “karanlık mod” özelliği oldu. Bu özellik çok yakın bir zamanda dünya genelindeki tüm MacOS ve Windows işletim sistemli bilgisayar kullanan masaüstü kullanıcılarının deneyimine sunulacaktır. “Koyu mod” olarak da adlandırılabilen karanlık mod desteği, yirmi dört saatin büyük bir kısmını ekran başında geçiren kişilerin gözünün yorulmaması için etkinleştirmek isteyebileceği bir özelliktir.

Karanlık modda WhatsApp sohbet arayüzünün arka planı siyaha dönerken gelen ve giden mesajların açık tonları daha koyu bir tonlara dönüşüyor. Bu özellik yalnızca kullanıcının gözlerini yoran yoğun ışığı azaltmakla kalmıyor aynı zamanda sohbetlerin daha iyi okunmasına da katkı sağlıyor. Karanlık moda masaüstü sürümün yanı sıra artık çok sevilen çevrim içi hizmetlerden biri olan WhatsApp Web üzerinden de erişilebilecek.

Masaüstü sürümüne gelen güncellemenin beraberinde getirdiği ikinci yenilik ise çıkartmalarla ilişkili bir yenilik oldu. WhatsApp’taki varsayılan çıkartma paketleri kullanımı eğlenceli olsa da son derece basit çizimler içerir. Android ve iOS sürümünü kullanan kişilerin çıkartmalardan aldığı gerçek keyif, onlara kendi istediği görüntüleri küçük ve eğlenceli çıkartmalara dönüştürebilme izninin verilmesidir. Arkadaşlarınız tarafından gönderilen komik görüntüleri artık iOS veya Android kullanıcılarının da yaptığı gibi çıkartmalara dönüştürebilirsiniz.

Özel çıkartma paketleri, anlık mesajlaşma uygulamasının masaüstü sürümünde hiçbir zaman mevcut olmadı. Bu da uygulamanın kullanıcılarının en iyi sohbet işlevlerinden birini kaçırmasına yol açtı. Mobil sürüm kullanıcılarında çıkartmalara daha çok talep olmasına rağmen masaüstü kullanıcıları eğlenceye giden bu özellikten geri kaldı. Bu özellik WhatsApp Web’de zaten mevcut olsa da masaüstü için yeni bir özellik olacak.

Siz WhatsApp masaüstü sürümü için yayımlanan güncelleme ve bu güncellemeyle gelen yenilikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.