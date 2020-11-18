WhatsApp Süreli Mesajlar Özelliğini Kullananları Bekleyen Tehlike!

WhatsApp günümüzde dünyanın hemen her yerinde yaygın olarak kullanılan bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Uçtan uca şifreleme sistemiyle internet kullanıcılarına güvenli bir mesajlaşma deneyimi sunduğunu belirten platform yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcısının güvenlik ve gizliliğine önem verdiğini iddia ediyor fakat uygulama WhatsApp süreli mesajlar özelliği sonrasında söylendiği gibi güvenli olmayabilir.

WhatsApp Süreli Mesajlar Özelliği Güvenli mi?

Yakın bir zamanda yayımlanan güncellemeyle birlikte anlık mesajlaşma uygulamasına eklenen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yalnızca belirli bir süre boyunca görüntülenebilecek mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Kullanıcıların sadece bir süreliğine görüntülenebilen mesajlar göndermesine imkan veren bu özellik, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları tarafından her ne kadar yaygın olarak kullanılmaya başlamış olsa da kullanıcılar güvenliğe ilişkin birtakım sorunlarla karşılaşabilir.

Bu özelliği kullanmaya başlayan kullanıcılardansanız ve mesajların otomatik olarak silinmesini etkinleştirdiyseniz endişe duymuyor olabilirsiniz çünkü mesajlar özellik sayesinde belli bir sürenin sonunda otomatik olarak silinecek ve ne karşıdaki kullanıcı ne de mesajı gönderen kullanıcının kendisi söz konusu mesajları geri getirebilecek. Digital Information World tarafından aktarılan bilgilere göre bu bilgilerin hiçbir doğruluk payı bulunmuyor. Bu özelliği kullanan kişileri büyük bir tehlike bekliyor olabilir.

Mesajlaşma uygulamasının kullanıcısının gönderdiği bir mesaj eğer mesajı teslim alan kullanıcı tarafından alıntılanmışsa mesaj silinse bile alıntı içerisinde görüntülenmeye devam ediyor. Geçici mesajlar etkin hale getirilmişken dosya gönderilirse ve dosyayı alan kişinin otomatik indirme seçeneğini etkinleştirmişse yedi günün sonunda dosya sohbetten kaldırılsa bile dosya kişinin telefonunda kalmaya devam ediyor. Dosyaların cihazda kalmaya devam etmesi büyük bir sorun teşkil ediyor çünkü mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen dosyalar herhangi bir kötü amaçlı yazılım içerebiliyor ve telefonun kontrolünün veya telefon sahibinin kişisel bilgilerinin ve verilerinin siber suçluların eline geçmesine neden olabiliyor.

Bu dosyaların yanı sıra fotoğraf, video ve benzeri medya ögelerinin de aynı şekilde silinmediğini unutmamak gerekiyor. Yedi günün sonunda bu tür dosyanın silinmesi için şirketin ekstradan yapabileceği bir eylem şimdilik yokmuş gibi görünüyor çünkü dosyaların yeri değiştirildiğinde uygulamadan indirilen dosya algılanamıyor. Yukarıdaki sorunla karşılaşmamak için otomatik indirme seçeneğini de-aktif hale getirebilirsiniz.