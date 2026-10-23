Spotify Aile Planında QR Kodu Okutmazsanız Ne Olur? 12 Ay Yasak Var

Spotify Aile planı üyelerinden plan yöneticisiyle aynı evde yaşadıklarını kanıtlamalarını isteyen doğrulama çalışmasının bitiş tarihi yok. Spotify'ın eş CEO'su Alex Norström, 22 Ekim 2026'daki yatırımcı görüşmesinde yeni QR kod kontrolüne dair soruyu yanıtlarken uygulamanın sert bir önlem değil, doğrulama yöntemlerinde rutin bir iyileştirme olduğunu söyledi.

Spotify QR Kod Kontrolü Hakkında Ne Dedi?

Spotify'ın ücretli abone sayısının 306 milyona ulaştığını duyurduğu 3. çeyrek görüşmesinde Aile planına dair soruyu Norström yanıtladı. Planın yaklaşık 12-13 yıldır sunulduğunu ve abone tabanında oldukça büyük bir paya sahip olduğunu hatırlatan eş CEO, doğrulama yöntemlerini zamanla geliştirmenin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Bu pay için bir oran vermedi.

Kuralları aşmanın yollarının zamanla bulunabileceğini kabul eden Norström, şirketin yöntemlerini buna göre iyileştireceğini ekledi. Norström'ün sözleriyle bu, tamamlanacak bir uygulama değil, bitiş tarihi olmayan ve sürekli devam eden bir rutin.

QR kontrolünü ilk olarak Reddit kullanıcıları fark etmişti, Spotify da kuralları destek sayfasında açıkladı. TechCrunch ve The Verge gibi yayınlar Norström'ün sözlerini Spotify'ın sert önlemi doğruladığı biçiminde başlığa taşıdı, oysa Norström uygulamayı rutin bir iyileştirme olarak tanımlıyor. Spotify 2018'de de Aile planı için GPS (küresel konumlama sistemi) tabanlı bir konum testi başlatmış, kısa süre sonra durdurmuştu.

QR Kod Doğrulaması Nasıl Yapılıyor?

Spotify'ın Türkçe destek sayfası, şirketin bazı Premium Aile üyelerinden plan yöneticisiyle birlikte yaşadıklarını QR kod tarayarak doğrulamalarını isteyebileceğini yazıyor. Plan yöneticisi kodu kendi telefonunda profil resmi > Premium üyeliğin > Yönet yolundan açıyor, üye de kodu telefonunun kamerasıyla tarıyor. Taramayı tamamlamak için yöneticinin ve üyenin aynı yerde olması gerekiyor.

Doğrulama mobil uygulamanın son sürümünü gerektiriyor ve kod birkaç saniyede bir değişiyor. Reddit'te bazı kullanıcılar, kodu görüntülü görüşme ya da ekran paylaşımıyla uzaktan taratarak engeli aştığını yazdı; Spotify bu beyanları doğrulamadı. Şirket aynı sayfada "Konumunu takip etmiyoruz. Sadece adresini doğrulamak için kontrol ediyoruz." diyor.

Doğrulamayı Tamamlamayan Üyeye Ne Oluyor?

Bildirimi alan üyenin taramayı tamamlamak için 7 günü var. Süreyi kaçıran ya da doğrulamayı tamamlayamayan üye 12 ay boyunca farklı bir Aile ya da Duo planına katılamıyor, Spotify'ın Premium sayfasından Bireysel gibi başka bir plan seçebiliyor. QR bölümü, üyenin mevcut plana erişimini kaybedip kaybetmediğini açıkça yazmıyor.

Aynı sayfanın adres doğrulaması bölümü bu konuda daha net. Spotify'ın adresi doğrulayamadığı durumlarda e-postadan sonraki 7 gün içinde adres girmeyen üye plana erişimini kaybediyor ve ücretsiz sürüme geçiyor. Bu üye aynı plana geri dönebiliyor, ama doğrulamanın başarısız olduğu tarihten itibaren 12 ay boyunca başka bir Aile ya da Duo planına katılamıyor.

Adres seçimi ödeme yönteminin verildiği ülkeyle sınırlı; hesabın ülkesini değiştirmek isteyenler Spotify konum güncelleme adımlarına bakabilir. Aile Planı sayfasındaki "Plana dahil olan üyeler, planları yalnızca 12 ayda bir defa değiştirebilir." notu ise QR kuralından ayrı, genel bir üyelik kuralı.

Türkiye'deki Aile Planı Kullanıcılarını Nasıl Etkiler?

Premium Aile Türkiye'de aylık 199 TL'ye satılıyor ve yönetici dahil 6 Premium hesabı kapsıyor; fiyat 1 Ekim 2026'daki zamla 165 TL'den 199 TL'ye çıkmıştı. Aynı plan ABD'de aylık 21,99 dolar, bu da güncel kur ile birlikte 1 bin 91 TL'ye denk geliyor. Türkiye'deki Aile İçin Premium şartları, ana ve ek hesap sahiplerinin aynı adreste ikamet eden aile üyeleri olmasını istiyor ve Spotify'a zaman zaman yeniden doğrulama isteme hakkı tanıyor.

QR kod doğrulaması, 7 günlük süre ve 12 aylık Aile ve Duo yasağı Türkçe destek sayfasında da birebir yazılı. Spotify, kontrolün Türkiye'deki kullanıcılara fiilen gösterilmeye başlayıp başlamadığını açıklamadı. Doğrulamayı geçemeyen bir üye için Türkiye'de 159 TL'lik Duo ve 199 TL'lik Aile seçenekleri 12 ay kapanırken aylık 115 TL'lik Bireysel ve 60 TL'lik Öğrenci planları açık kalıyor.

Hesap paylaşımına sınır getiren tek platform Spotify değil. HBO Max Şubat 2026'da şifre paylaşmayı engelleme politikasını Türkiye dahil tüm ülkelere yayacağını duyurmuştu. Disney Plus da 2024'te şifre paylaşımı kısıtlamasının takvimini açıklamıştı.

Editörün Yorumu

199 TL'lik Aile planını 6 kişiye bölen bir arkadaş grubunda kişi başı maliyet yaklaşık 33 TL'ye iniyor, Bireysel plan 115 TL. Bu fark sürdükçe kuralın etrafından dolanma yolları aranmaya devam edecek diye tahmin ediyorum. Bence daha kalıcı çözüm, aynı evde yaşamayan 2-3 kişiye uygun fiyatlı bir paylaşım seçeneği olur. Fakat kullanıcıların görüntülü görüşmeyle aştığını yazdığı bir kontrol, kuralı bilerek çiğneyenlerden çok 7 günlük bildirimi gözden kaçıran gerçek aileleri zorlayabilir.