Shadow of the Tomb Raider Switch 2'ye Geldi, Hala Türkçe Dil Seçeneği Yok

Aspyr ve Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider Switch 2 sürümünü 22 Ekim 2026'da hiçbir ön duyuru yapmadan Nintendo eShop'ta satışa açtı. Survivor serisinin son oyunu, ilk 2 oyunun ardından gelerek üçlemeyi bu konsolda tamamladı. Şirketler 3 oyunu bir araya getiren bir paketi de satışa sundu.

Shadow of the Tomb Raider Switch 2'ye Nasıl Geldi?

Nintendo eShop sayfasında geliştirici ve yayıncı olarak görünen Aspyr, oyunu Crystal Dynamics ile ortak bir basın bülteniyle duyurduğu gün dijital olarak satışa sundu. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition adını taşıyan sürüm yalnızca Nintendo Switch 2 için çıktı, ilk Switch'e yönelik bir sürüm bulunmuyor. Aspyr fiziksel bir sürüm açıklamadı.

Serinin ilk 2 oyunu da Switch 2'ye habersiz gelmişti. Kasım 2025'te Tomb Raider: Definitive Edition hem Switch hem Switch 2 için mağazaya eklendi, Haziran 2026'da sırayı Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration aldı. İlk olarak Eylül 2018'de PS4, Xbox One ve PC için çıkan Shadow of the Tomb Raider, Survivor üçlemesinin 3. ve son oyunu.

Switch 2 Sürümünde Neler Var?

Definitive Edition, ana oyunu 7 indirilebilir meydan okuma mezarıyla (Challenge Tomb), 2 kişilik çevrim içi ortak oyun moduyla ve indirilebilir silah, kıyafet ve yeteneklerin tamamıyla bir araya getiriyor. Aspyr'in mağaza metni oyunun Nintendo Switch 2 için yeniden geliştirildiğini söylüyor. Çevrim içi oyun için Nintendo Switch Online üyeliği gerekiyor.

Mağaza sayfası oyunun TV, masaüstü ve el modlarında oynanabildiğini, dokunmatik ekranı ve bulut kaydı desteklediğini belirtiyor. Hikâyede Maya kıyametini önlemeye uğraşan Lara Croft, kadim bir tanrının gücünü ele geçirmek isteyen Trinity örgütünün önüne geçmek için ormanları ve mezarları aşarak kayıp İnka şehri Paititi'ye ulaşmaya çalışıyor.

Aspyr oyunun Switch 2'de hangi çözünürlükte ve kaç kare hızında çalıştığını açıklamadı. Basın bülteninde de mağaza sayfasında da performans ya da kalite modu gibi seçeneklere dair bir bilgi bulunmuyor. Oyunun konsoldaki performansını ölçen bağımsız bir teknik inceleme de henüz yayımlanmadı.

Shadow of the Tomb Raider'ın Switch 2 Fiyatı Ne Kadar?

Oyunun ABD'deki Nintendo eShop fiyatı 39,99 dolar. Aspyr 4 Kasım 2026'ya kadar sürecek yüzde 10'luk çıkış indirimiyle oyunu 35,99 dolara satıyor. Bu indirim, şirketin aynı gün çıkardığı 3'lü paket için de geçerli.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy paketinde Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition var. Her oyunun tüm indirilebilir içeriklerini ve çevrim içi modlarını da kapsayan paketin ABD fiyatı 69,99 dolar, indirimli fiyatı 62,99 dolar.

Nintendo'nun Avrupa sitesi paketi, yaş derecelendirme sistemi PEGI'nin 18 yaş etiketiyle listeliyor. Üçlemenin PC sürümü mart ayında da Steam'de indirime girmişti.

Türkiye'den Nasıl Alınır, Türkçe Dil Desteği Var mı?

Nintendo eShop Türkiye'de hizmet vermediği için oyunun resmi bir Türkiye fiyatı yok. Türkiye'deki oyuncular oyunu başka bir bölgeye kayıtlı bir Nintendo Hesabı ile satın alabiliyor. ABD fiyatı olan 39,99 dolar güncel kur ile birlikte 1 bin 985 TL'ye, indirimli 35,99 dolar da 1 bin 786 TL'ye denk geliyor. Bu tutarlar kur çevirisi; vergi ve kart komisyonu dahil değil.

Aynı hesapla 3'lü paket 3 bin 473 TL'ye, indirimli hâliyle 3 bin 126 TL'ye denk geliyor. Steam Türkiye'de 19,99 dolardan satılan Shadow of the Tomb Raider'ın PC sürümü güncel kur ile birlikte 992 TL ediyor.

Oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Mağaza sayfası İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Lehçe dahil 14 dili listeliyor. PC oyuncularının başvurduğu Shadow of the Tomb Raider Türkçe yama yöntemini Switch 2'de uygulamak mümkün değil.

Editörün Yorumu

Bu çıkışta Switch 2 sahibine en iyi teklifi paketin sunduğunu düşünüyorum: 69,99 dolarlık üçleme, Shadow'un tek başına fiyatının 2 katına bile ulaşmıyor. PC'si olan biri için Switch 2 sürümünü savunmak zor, çünkü aynı oyun Steam Türkiye'de yarı fiyatına satılıyor ve Türkçe yamayla oynanabiliyor. Konsolu yanında taşımak isteyen için el modu yine de ciddi bir artı; bu oyuncular ilk performans testlerini görüp 4 Kasım'daki indirim bitmeden karar verebilir.