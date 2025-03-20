Kullanıcılar Sevdi: WhatsApp Arayüzü Güncellendi! İşte Yeni Hali

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın web arayüzünde değişikliğe gidildi. Platformu daha şık ve modern bir hale getirmeye çalışan şirket, daha sade ve kullanıcı dostu bir tasarım sundu. İşte yeni arayüzle ilgili detaylar!

Karşınızda Yeni WhatsApp Web Arayüzü

Kademeli olarak kullanıcılara sunulan yeni WhatsApp Web arayüzü, önceki koyu mavi tonlar yerine daha derin ve koyu renklerle güncellendi. Bu sayede hem daha modern hem de okunabilirliği yüksek bir tasarım ortaya çıktı.

WhatsApp, bu güncellemeyle yalnızca görsel değişiklikler yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanım kolaylığını da artırdı. Artık uygulama menüsündeki bölümlere erişim çok daha pratik. Sohbetler, Durum, Kanallar, Topluluklar, Arşiv ve Yıldızlı Mesajlar, yenilenen kenar çubuğuyla birlikte sunuluyor. Böylece kullanıcılar bölümler arasında hızlı ve zahmetsiz bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Bunlar dışında başka bir yenilik yok. Şirket, güncellemeyi tüm kullanıcılara yavaş yavaş sunuyor. Yani şu anda platforma giriş yaparsanız yeni arayüzü göremeyebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız bir süre sonra tekrardan giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp güncellemesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.