WhatsApp Beta 2.21.18.3 (Android) Yenilikleri Neler?

WhatsApp'ın resmi beta sürecine dahil olan şanslı kullanıcılardan birisi iseniz, yeniliklere herkesten önce erişebilme şansını elde ediyorsunuz. WhatsApp Beta 2.21.18.3 (Android) yenilikleri, anlık mesajlaşma uygulamasının sunduğu deneyimi bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.

WhatsApp Beta 2.21.18.3 (Android) ile Gelen Yenilikler

Yeniliklerden ilki, kısa bir süre önce iOS kullanıcıları için sunulan ses dalgaları ile ilgili. Yeni güncelleme ile birlikte Android kullanıcıları, ses kaydı alırken bir ses dalgası görebilecek. Bu sayede sesinizin eş zamanlı dalga formlarını görebilme imkanına sahip olacaksınız.

Ayrıca aldığınız ses kaydının nasıl olduğunu öğrenmek için göndermek zorunda değilsiniz çünkü ikinci özellik, kaydedilen ses kayıtlarını göndermeden önce dinleyebilmenize olanak sunuyor. Eğer eksik ya da kötü ise tekrar kayıt almanız yeterli olacaktır.

WhatsApp'ın ses kaydına odaklanan yeni beta güncellemesi, gün içerisinde Android kullanıcıları ile buluşacak. Tabii ki bu özellikleri erken bir şekilde deneyimleyebilmek için beta programına dahil olmanız gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca bölgesel dağıtım politikası gereği güncellemenin cihazınıza ulaşması biraz daha uzun sürebilir.

Mesajlara Tepki Verme Özelliği de Gelecek!

Son zamanlarda özellik üzerine özellik kazanan WhatsApp, mesajlara tepki verme özelliğini de kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce anlık mesajlaşma uygulamasına en çok istenen özelliklerden biri olan çoklu cihaz özelliğini getiren WhatsApp şimdi de kullanıcıların Instagram'da çok sık kullandığı bir özelliği test ediyor.

WhatsApp Messenger için şu anda tepki özelliği geliştiriliyor. WhatsApp bir anlık mesajlaşma uygulaması olsa bile bu özellik hiç beklenmiyordu. Son zamanlarda birçok yeni özellik ortaya çıktı ancak kullanıcıların sohbet genelinde yeni bir şeyler görmesinden bu yana da epey zaman geçti. Neyse ki anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni bir özelliğin kullanıcıların yenilik beklentisini karşılama potansiyeli çok yüksek.