WhatsApp Bildirimleri İçin Büyük Yenilik Yolda!

WhatsApp bildirimleri için büyük bir yenilik geliyor. Popüler anlık mesajlaşma platformuna gelecek yenilik ile ilgili bir ekran görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü, yeni bildirimlerin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp Bildirimleri Profil Fotoğraflarını Gösterecek

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp Messenger, yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma platformunun bildirimler için bir yenilik üzerinde çalıştığını fark etti. Şu anda test aşamasında olan yenilik, mesajlaşma uygulamasının beta sürümüne sahip iOS kullanıcıları için sunuldu.

Anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde test edilen özellik, bildirimlerin sol kısmında profil fotoğraflarının görünmesini mümkün hale getirdi. Kullanıcılar, kilit ekranında bildirimlerin yanında profil fotoğraflarını da görebilecek.

Yeni özelliğin hem bireysel hem de gruplar için geçerli olacağı açıklandı. Platforma gelecek yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kimin mesaj attığını daha kolay bir şekilde ayırt edebilecek. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü üzerinden yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını görebilirsiniz.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilecek yeni özellik, şu anda yalnızca WhatsApp beta sürümüne sahip iOS 15 kullanıcıları için sunuldu. Bu şartları karşılıyorsanız ve yeni özellik hâlâ gelmediyse endişelenmenize gerek yok çünkü özellik, yakında daha fazla kullanıcıya açılacak.

Tüm kullanıcıların yeni özelliği kullanmaya başlayabilmesi için ilk olarak yeni özelliğin test aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şirket, test aşamasını sorunsuz bir biçimde tamamladıktan sonra söz konusu özelliği kullanıcılara sunacaktır.

WhatsApp'a 3 Mavi Tik Özelliği Gelecek mi?

Popüler anlık mesajlaşma hizmetinde gönderilen bir fotoğraf, ekran görüntüsü olarak kaydedildiği takdirde gönderinin hemen sağ kısmında üç mavi tik simgesinin görüneceği iddia edilmişti. Böylelikle karşı tarafın gizli bir şekilde sohbetin ekran görüntüsünü alıp almadığı tespit edilecekti.

WhatsApp Messenger'ın üzerinde çalıştığı özellikleri gün yüzüne çıkarması ile tanınan WABetaInfo, sosyal medya platformu Twitter üzerinden ortaya atılan iddiaya yönelik önemli bir açıklamada bulundu. WABetaInfo, üç mavi tik özelliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.