WhatsApp'ın Yeni Özelliği Sayesinde Birlikte Film İzlemek Mümkün Olacak!

WhatsApp, piyasada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri hâline geldi ve geliştiriciler uygulamaya her geçen hafta yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Zaman içinde platform, herkesin kullanması için deneyimi daha da iyi hâle getiren bir dizi özellik kazandı. Bugün ise platformun artık kullanıcıların birbirleriyle müzik ve video paylaşmalarına olanak tanıyacak ve birbirleriyle izlemelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

İzleme Partileri Artık WhatsApp'a Taşınıyor

WaBetaInfo'dan edinilen bilgiye göre WhatsApp şu anda kullanıcıların ekranlarını arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor, böylece kullanıcılar birlikte müzik dinleyebilecek ve video izleyebilecekler.

Özellik hem iOS hem de Android cihazlara gelecek. Özelliğin gelmesinin ardından bir grup görüşmesindeki herkes kendi ekranlarını veya içeriklerini birbirleriyle paylaşabilecek.

WhatsApp'ın Android sürümünde hâlihazırda ekran paylaşımı özelliği bulunuyor ancak bu özellik yalnızca mevcut ekranı göstermekle sınırlı, yani herhangi bir ses paylaşılmıyor.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, ses video ile birlikte ya da video olmadan paylaşılabilecek ve bu da ekranlarında ne olduğunu başkalarının bilmesini istemeyen kişiler için kesinlikle kullanışlı bir özellik olacak.

Peki siz WhatsApp'a gelecek bu yeni özellik ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.