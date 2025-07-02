WhatsApp'tan İşletme Sahiplerini Sevindirecek 3 Yeni Özellik Geliyor!

Ünlü sosyal medya şirketi Meta, son dönemde sevilen mesajlaşma platformu WhatsApp'a yepeyni özellikler ekledi. Son olarak çoklu hesap desteğini WhatsApp için test etmeye başlayan şirket, şimdide işletlemelere yönelik WhatsApp Business uygulamasına üç yeni özellik ekledi.

Bu güncellemelerle birlikte, işletme yöneticileri artık reklam kampanyalarını sadece WhatsApp üzerinden değil, aynı hesaba bağlı Facebook ve Instagram platformlarından da kolayca yönetebilecekler. Bununla birlikte bazı yeni yapay zeka işlevleri ve iletişim araçları da platformun yolunu tutmuş durumda. İşte detaylar!

Pazarlama Çalışmaları Facebook ve Instagram İle Birleşiyor

Meta, iletişim platformu WhatsApp'ı kendi kapsamlı reklam ekosistemine tam anlamıyla dahil etmek adına Business platformuna önemli bir özellik ekledi. Bu yeni özellikle birlikte, işletmeler artık WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki tüm reklam kampanyalarını Meta Ads Manager üzerinden ortak olarak yönetebilecekler. Bu entegrasyon sayesinde, reklam öğeleri, kampanya kurulumları ve bütçe tahsisleri gibi süreçler ortak bir havuzda birleşecek.

Güncellemenin ardından işletmeler, abone listelerini sisteme yükleyebilecek. Dileyen kişiler ayrıca, mesajlaşmaya odaklı reklamları ister manuel olarak seçebilecek isterlerse de Meta'nın Advantage+ isimli gelişmiş yapay zeka desteğiyle tüm platformlarda optimize edebilecekler. Yakın zamanda Meta Ads Manager'a eklenecek bir diğer özellik ise tüm bunların yanı sıra WhatsApp Durumu'nda da reklam oluşturup yayınlamayı mümkün hale getirecek.

Sesli ve Görüntülü Arama WhatsApp Business'a Geldi

WhatsApp Business Platformu, pazarlama çalışmalarının yanı sıra müşteri iletişimi için de önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamaya göre işletmeler, Business platformundan gelen sesli aramaları doğrudan kabul edebilecek veya canlı destek talep eden müşterilere geri arama yapabilecekler.

Platformdaki bu gelişmeler sadece sesli aramayla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sesli mesaj alışverişleri ve görüntülü arama özelliklerinin de yeni iletişim araçlarıyla birlikte geleceği bildiriliyor. Meta, bu arama özelliklerinin WhatsApp Business Platformu'na sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi için belirli sağlayıcılarla işbirliği yaptığını belirtiyor.

Tüm İşletme Süreçlerinde Hayat Kurtacak Yeni Yapay Zeka Desteği

Meta, işletmelerin artan müşteri mesaj trafiğini daha etkin yönetebilmesi için "İşletme Yapay Zekası" adını verdiği bir pilot programı devreye alacak. Bu yenilikçi yapay zeka asistanı, müşterilere kişiselleştirilmiş ürün tavsiyeleri sunacak ve şirketin web sitesindeki satın alma süreçlerini kolaylaştıracak.

Yeni yapay zeka aracı aynı zamanda, WhatsApp üzerinden müşteri takibi yaparak soruları yanıtlayacak, sipariş onaylarını gerçekleştirecek ve hatta siz isterseniz teslimat bilgilerini bile güncelleyecek. Söz konusu yapay zeka entegrasyonu, işletmelerin müşteri hizmetleri süreçlerini otomatikleştirerek hem verimliliği artırmayı hem de müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyor.

Peki siz Meta'nın WhatsApp Bussines platformuna getirdiği yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...