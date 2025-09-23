WhatsApp Yıllardır Beklenen Mesajlaşma Özelliğine Kavuştu!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek heyecan verici bir özellikle gündeme geldi. Meta bünyesinde yer alan popüler çevrim içi mesajlaşma ağı kısa bir süre önce canlı çeviri özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile birlikte artık farklı dillerdeki mesajları anında kendi dillerine çevirebilecek.

Uzun bir süredir beklenen özellik sayesinde dünya genelindeki 3 milyardan fazla WhatsApp kullanıcısı dil bariyerini aşarak sevdikleriyle daha rahat iletişim kurabilecek. Detaylar haberde.

Whatsapp Canlı Çeviri Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Yeni özellik hem birebir sohbetlerde, grup konuşmalarında ve hatta kanallarda kullanılabiliyor. Mesaj çevirisi yapmak için tek yapmanız gereken yabancı dildeki bir mesajın üzerine basılı tutmak ve çıkan menüden "Çevir" seçeneğine dokunmak. Ardından çeviri yapmak istediğiniz dili seçebilir ve gelecekteki çeviriler için bu dili indirebiliyorsunuz.

Bununla birlikte canlı çeviri özelliği Android kullanıcıları için daha da gelişmiş bir yönteme de ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar, sohbet ayarları üzerinden otomatik çeviri seçeneğini etkinleştirerek, bir sohbetteki tüm gelecek mesajların otomatik olarak tercih edilen dile çevrilmesini sağlayabiliyor.

Öte yandan bu özellik ile ilgili uzun zamandır bazı gizlilik endişeleri mevcuttu. Zira uçtan uca şifreleme sistemi ile çalışan WhatsApp'ta mesajların nasıl otomatik olarak çevrileceği merak konusuydu. Ancak platform çeviri işleminin kullanıcı gizliliğini ön planda tutarak tasarlandığını belirtiyor.

Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre çeviriler, kullanıcıların cihazlarında çevriliyor ve WhatsApp bu verilere erişemiyor. Bu sayede uçtan uca şifreleme özelliği korunmaya devam ediyor.

Hangi Dilleri Destekliyor?

Whatsapp yeni özelliğinin hem Android hem de iOS kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandığını açıkladı. Şu an için Android cihazlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 farklı dil desteğiyle geliyor.

WhatsApp announced a message translation feature which will translate messages directly within the chat.



Currently available in English, Spanish, Hindi, Portuguese, Russian, and Arabic for Android and 19 languages for iOS pic.twitter.com/pqEnFKb7q7 — Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) September 23, 2025

iPhone kullanıcıları ise daha geniş bir yelpazeye sahip. Platform an itibariyle Arapça, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Mandarin Çincesi, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca dahil olmak üzere 19 dilde çeviri yapabiliyor.

Peki siz WhatsApp'ın canlı çeviri özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.