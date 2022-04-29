Whatsapp'a Çift Telefon Desteği Geliyor

Bir süredir testleri gerçekleştirilen ve kullanıcıların talebi doğrultusunda uygulamaya getirilmesi planlanan Whatsapp çift telefon desteği yakında güncelleme aracılığıyla ekleniyor. Çift telefon desteği ile birlikte aynı Whatsapp hesabı iki farklı telefon üzerinden bağımsız şekilde kullanılabilecek.

Bu konuyla ilgili Meta'nın ilk adımı geçtiğimiz yıllarda olmuştu. Gelen çift cihaz sistemi sayesinde Whatsapp hesapları bağımsız bir şekilde bilgisayarlarda da kullanılabiliyordu. Keza tüm bu işlemleri bir QR kodu okutarak yapabilen kullanıcılar, rehberlerinden sohbetlerine dek her şeyi aktarabiliyor. Bu işlemi iki farklı telefon arasında yapmak isteyen kullanıcılar bu talebini uzun süredir Whatsapp geliştiricilerine iletiyordu.

Çift Telefon Desteği Beta Sürümde Keşfedildi

WABetaInfo'nun fark ettiği detaya göre uygulamaya merakla beklenen bu özellik eklenecek. Yeni beta sürümün kodlarında fark edilen bu yeni özellikle birlikte Whatsapp herhangi bir iptal veya erteleme kararı almazsa bir hesap iki farklı telefonda kullanılabilecek.

Şimdilik bu çift telefon desteğinin desteklemediği bazı özellikler de var. Örneğin Whatsapp sürümleri fark ettiği takdirde bazı sorunlar yaşanabiliyor. Bağlı telefonların konumları görüntülenemiyor ve toplu mesaj listeleri oluşturulamıyor.

Whatsapp her yeni özelliğini web sitelerindeki blog aracılığıyla tanıtıyor. Bu yeni özelliğin de yakın zaman içinde resmiyete kavuşması mümkün.

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