Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp çöktü mü? WhatsApp son görülme neden çıkmıyor? " WhatsApp çöktü mü? " sorusunun cevabı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. WhatsApp'ta son görülmeler neden gözükmüyor? İşte tüm detaylar.

WhatsApp Son Görülme Neden Gözükmüyor?

Uzun zamandır Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Uygulama, kesinti haberleri ile gündemde. WhatsApp üzerinden mesajlaşırken sorunlar yaşanıyor. Son görülmeler gözükmüyor.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da WhatsApp'ta erişim sorunların yaşandığı görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli WhatsApp'ın çöktüğünü ve son görülmeleri göremediklerini paylaşmakta. Şirket kesinti hakkında henüz resmi açıklamada bulunmadı.

WhatsApp, Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.

WhatsApp Son Görülme Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

WhatsApp'ta yaşanan son görülme sorunun ne zaman düzeleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun kısa süre içerisinde düzeleceğini tahmin etmekteyiz.

WhatsApp indir bağlantısına tıklayarak WhatsApp'ı indirebilirsiniz.