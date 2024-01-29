WhatsApp'ta Dahili Çıkartma Oluşturma Aracı Geliyor!

Daha iyi bir kişiselleştirilmiş deneyim sunmak için tasarlanan yeni özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeyi başaran WhatsApp, platformdaki genel kullanıcı etkileşimini ve iletişimini geliştirmek için aktif olarak ek özellikler üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde WhatsApp, Windows uygulaması için Microsoft Store'da bazı yeni güncellemeler yayınladı ve bu güncellemelerde WhatsApp'ın nihayet kullanıcıların çıkartma oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik sunmaya hazırlandığı keşfedildi.

WhatsApp Masaüstü Uygulamasından Çıkartma Oluşturulabilecek

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi çıkartma panelinde yeni bir seçenek mevcut ve bu seçenek, kullanıcıların görselleri kolaylıkla çıkartmalara dönüştürmesine olanak tanıyor.

Görselden çıkartmaya dönüştürme özelliğinin doğrudan Windows uygulamasında bulunacak olması, WhatsApp'ı çoğunlukla masaüstünde kullanan kullanıcılar için çıkartma oluşturma sürecini geliştiriyor. Bu seçenek, iş akışlarıyla bütünleşerek kullanıcıların doğrudan Windows uygulaması içinde görsellerden çıkartma oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Bu aynı zamanda çıkartma oluşturmak için görselleri mobil cihaza aktarma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor ve bu özelliğin Windows uygulamasında kolayca erişilebilir olmasının daha yüksek bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunduğu aşikâr.

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