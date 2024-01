WhatsApp'a Platformlar Arası Mesajlaşma Desteği Geliyor!

Avrupa merkezli DMA tarafından alınan kararlar neticesinde WhatsApp'a merakla beklenen yenilik geliyor.

Avrupa Birliği pek çok farklı sektörde yaşanan tekel durumunu ortadan kaldırmak adına önemli adımlar atıyor ve bu adımlardan biri de WhatsApp'a kullanıcıların oldukça beğeneceği bir özelliğin gelmesini sağlıyor.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.2.10.72: what's new?



WhatsApp is working on a chat interoperability feature to comply with new EU regulations, and it will be available in a future update!https://t.co/wuOjTvciGp pic.twitter.com/9s49xosAfC