Avrupa merkezli DMA tarafından alınan kararlar neticesinde WhatsApp'a merakla beklenen yenilik geliyor.

Avrupa Birliği pek çok farklı sektörde yaşanan tekel durumunu ortadan kaldırmak adına önemli adımlar atıyor ve bu adımlardan biri de WhatsApp'a kullanıcıların oldukça beğeneceği bir özelliğin gelmesini sağlıyor.

Telegram ve Signal'den WhatsApp'a Mesaj Atılabilecek

📝 WhatsApp beta for iOS 24.2.10.72: what's new?



WhatsApp is working on a chat interoperability feature to comply with new EU regulations, and it will be available in a future update!https://t.co/wuOjTvciGp pic.twitter.com/9s49xosAfC — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 24, 2024

Uyulması gereken yeni düzenlemeler kapsamında WhatsApp'a platformlar arası mesajlaşma desteği geliyor. Bir süredir testleri gerçekleştirilen özellik çok yakında herkese açık olarak kullanıma sunulacak.

Platformlar arası mesajlaşma desteğinin çalışma şekli esasında adında belirtildiği gibi. Örneğin WhatsApp alternatifi bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram ya da Signal gibi platformlardan artık hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj gönderilebilecek.

Özelliğin dünyanın her yerinde kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik belirsiz ancak Avrupa ülkelerinin tamamında kullanılabilir olacağı tahmin ediliyor. WhatsApp hâlihazırda özelliği test kullanıcılarıyla test etmeye devam ediyor ve testler Android ve iOS tarafında koordineli bir şekilde ilerletiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.