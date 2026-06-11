Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak! Tarih Açıklandı

WhatsApp tarafından yakın zamanda yeni bir kararın uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. Bu karar, çok sayıda anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarını ilgilendirdiği için büyük yankı uyandırdı. Şirketin aktardığı bilgilere göre hem Android hem iOS işletim sisteminin bazı sürümlerini kullanan telefonlara destek yakında sona erecek.

WhatsApp Hangi Telefonlara Destek Vermeyi Bırakacak?

Mesajlaşma uygulamasının arkasındaki şirket Meta, geçen yıl WhatsApp desteğini sadece iOS 15.1 ve üstü cihazlar için geçerli hâle getirmişti. Bununla birlikte iPhone 5s, iPhone 6 ve iPHone 6 Plus'a verilen destek de sona ermişti. Şirketin yeni açıklamasına göre bu gereksinim yakında iOS 15.5 olarak güncellenecek. Benzer şekilde iPad kullanıcılarında da iPadOS 15.5 yüklü olması gerekecek.

Teknoloji devi, bu yeni gereksinimleri şimdiden geçerli hâle getirmedi. Kullanıcılara yeni sürüme geçmeleri için zaman tanımak adına bunları çok önceden duyuruyor. Paylaşılan bilgilere göre minimum iOS 15.5 gereksinimi, 30 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar iOS 15.1 ve üstü cihazlarda çalıştırılmaya devam edecek.

Benzer durum, Android kullanıcıları için de geçerli. Şu an WhatsApp'ı kullanabilmek için en az Android 5 kullanıyor olmak gerekiyor. Şirket, bunu 8 Eylül 2026 tarihinde Android 6 olarak güncelleyecek. iOS kullanıcıları gibi Android kullanıcıları da o zamana kadar işletim sisteminin mevcut sürümünü kullanmaya devam edebilecek. Daha sonra ise en az Android 6 yüklü olan bir cihaza geçmek şart hâle gelecek.

WhatsApp Neden Eski Sürümlere Destek Vermeyi Kesiyor?

WhatsApp'ın eski Android ve iOS sürümlerine verdiği desteği bırakmasının aslında birden fazla sebebi var. Bunların başında da elbette güvenlik geliyor. Bilindiği üzere eski sürümler bir noktadan sonra üreticileri tarafından güvenlik güncellemesi almıyor. Bu, WhatsApp'taki mesajlar için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Diğer yandan elbette şirketin sürekli olarak sunduğu yeni özellikler bulunuyor. Eski sürümler, bu özelliklerden bazılarını desteklemiyor. O yüzden şirketin her sürüm için farklı bir yol izlemesi gerekebiliyor. Geliştiriciler, bu özellikleri her sürüme uygun olarak sunabilmek için epey zaman kaybediyor. Zorluğu bir kenara, Meta'ya maliyeti de yüksek olabiliyor.

En önemli sebep, eski sürümlerin zamanla kullanıcısının kalmaması. Kullanım oranı düşük olduğu için Meta da doğal olarak kaynaklarını daha yaygın kullanılan sürümlere ayırmak istiyor. Böylece eski cihazlarda WhatsApp'ı optimize etmek için çok yoğun çaba sarf etme gibi gereksinimleri olmuyor.

WhatsApp'ın Destek Vermeyeceği Sürümler Hâlâ Kullanılıyor mu?

WhatsApp'ın desteği sonlandıracağı sürümlerden her ikisi de (Android 5 ve iOS 15.1) hâlâ kullanılıyor fakat bu oran yeni sürümlerin yanında epey düşük kalıyor. iOS 15.1, Android 6'ya göre daha yüksek bir kullanım oranına sahip olsa da Andorid 5 kullananlar neredeyse yok denecek bir seviyede. O yüzden şirketin desteği sonlandırma kararından çok fazla kişinin etkilenmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın desteği sonlandırmasından çok fazla kişinin etkileneceğini düşünmüyorum. Artık Android 5 kullanan kişi sayısı oldukça az. Öte yandan iOS 15.1 kullanıcıları şu an zaten iOS 15.5'e geçebiliyor. Elbette ki bir kenarda eski telefonunu tutanlar için bir sorun oluşturabilir ama bunlar da zaten çoğunlukla öylece duran cihazlar. Yani aktif olarak kullanılmıyorlar.