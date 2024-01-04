WhatsApp'ın Doğrulama Rozetinin Rengi Değişiyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, doğrulanmış kanallar ve işletmeler için yeşil doğrulama rozetini yakında mavi onay işaretiyle değiştirecek.

Şirket bu değişiklik ile birlikte hem Instagram hem de Facebook'ta doğrulama onay işareti mavi olduğundan, tüm Meta uygulamalarında doğrulama rozeti rengini standartlaştırmış olacak ve estetik olarak uyumlu hâle getirecek.

WhatsApp Onay İşareti Artık Mavi

WhatsApp'ın beta test programının bir parçası olanlar sürümlerini 2.24.1.18'e (Android için) güncellediklerinde bu değişikliği test edebilirler. Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz.

Beta sürümden gelen yeni ekran görüntüsünde görüldüğü üzere işletme kullanıcıları kanallarına doğrulanmış rozetler eklediklerinde, kanal adları ve profil resimleri doğrulanmış işletme ayrıntılarıyla eşleşecek şekilde güncellenecek.

Elbette öncesinde yapılması gereken bir şey daha olacak. Kanallarında doğrulanmış işletme rozeti almak için WhatsApp işletme kullanıcılarının bundan böyle Meta Verified'a abone olmaları gerekecek.

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