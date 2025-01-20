Instagram'ın Popüler Özelliği WhatsApp'a Geliyor! İlk Görsel Paylaşıldı

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan WhatsApp, Instagram'ın popüler özelliğini uygulamaya eklemeye hazırlanıyor. Yeni özellik ile birlikte Durum özelliğini kullanmak daha eğlenceli olacak.

WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor

Geçtiğimiz yıllarda WhatsApp uygulamasına entegre edilen Durum özelliğinin daha iyi bir deneyim sunması için yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre anlık mesajlaşma hizmetinden Durum paylaşılırken müzik eklenebilecek.

WABetaInfo bu iddiayı ortaya atmakla kalmadı aynı zamanda yeni özelliğe dair ekran görüntüsü paylaştı. Bu görsel, özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Ekran görüntüsüne göre Durum paylaşma sayfasının üst kısmında bir müzik simgesi yer alacak. Bu simgeye bastığınızda Meta tarafından sağlanan kapsamlı müzik kataloğuna göz atabileceksiniz. Bunlar arasından birini seçip gönderiyi paylaşabileceksiniz.

Söz konusu müzik kataloğu Instagram üzerinden erişilen müzik kütüphanesiyle aynı olacak çünkü özellik Meta üzerinden sunulacak. Bu katalog üzerinden favori şarkılarınızı, trend olan müzikleri bulabileceksiniz.

Bir şarkı seçtikten sonra şarkının belirli bir bölümünü seçebileceksiniz. Şu anda test aşamasında olan yeni özelliğin anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

WhatsApp'ın yeni özelliğini beğendiniz mi? Söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.