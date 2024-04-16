WhatsApp Durum Paylaşımlarına Yeni Bir Özellik Geliyor!

WhatsApp her geçen gün uygulamaya yeni özellikler getirmeye devam ediyor ve ortaya çıkan yeni özellik WhatsApp durumlarını ilgilendiriyor.

Daha önce durum paylaşımlarında bahsedilenler için bildirim almaya yönelik yeni bir özelliğin geliştirilmekte olduğu ortaya çıkmıştı. Bu özellik, kullanıcıların durum paylaşımlarında belirli kişilerden bahsettiklerinde doğrudan bir bildirim gönderilmesine olanak tanıyacak, böylece kişiler bahsetmelerden her zaman haberdar olabilecek ve ilgili içeriklerle etkileşimde kalabilecekler.

Şimdi ise Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.24.9.16 güncellemesinde WhatsApp'ın durum paylaşımlarında kişilerden özel olarak bahsetme özelliğinin sessize alınmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı keşfedildi.

WhatsApp Durum Paylaşımları Bahsetmeleri Sessize Alınabilecek

Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi WhatsApp, gelecekteki bir güncellemede durum paylaşımlarında kişilerden bahsetme özelliğini sessize almayı sağlayacak.

Durum paylaşımlarında kişilerden özel olarak bahsedilebilmesinin, gelecekte kullanıcıların belirli kullanıcılarla etkileşimini büyük ölçüde artıracağına inanılıyor. Özellik ne kadar değerli olursa olsun kullanıcıların zaman zaman istemeyeceği bildirimler almasına yol açacağından, yeni özellik sayesinde bu sorun ortadan kalkacak.

Elbette bu özellikler hâlâ geliştirme aşamasında ve ne zaman herkese açık olarak kullanıma sunulacaklarına dair herhangi bir bilgi yok.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.