WhatsApp'a E-Posta Doğrulaması Geliyor!
WhatsApp'ın beta sürümünde tespit edildiği üzere uygulamaya çok yakında e-posta doğrulaması gelecek. İşte detaylar!
WhatsApp'ın beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılardan kişisel e-postalarını kullanarak hesaplarını doğrulamaları istenmeye başladı.
Şimdilik sadece az sayıdaki beta kullanıcısı bu yeniliği bildirdiğinden, bu özellik sınırlı bir şekilde kullanıma sunulmuş gibi görünüyor.
E-posta doğrulamasıyla ilgili ilk raporlar, WhatsApp ekibinin Ağustos ayından bu yana bir e-posta doğrulama sistemi üzerinde çalıştığını öne sürüyordu.
WhatsApp, E-Posta Doğrulamasıyla Güvenliği Artıracak
Yeni doğrulama yöntemi, kullanıcıların hesaplarına başka bir güvenlik katmanı uygulamayı amaçlıyor. Bu sayede hesapların kötü niyetli kişiler tarafından tehdit altında olma ihtimali daha da azalacak.
Şimdilik oldukça sınırlı bir uygulama olsa da doğrulama sisteminin er ya da geç tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
WhatsApp'ta Fotoğraf ve Belgelerde Kalite Kaybı Dönemi Sona Eriyor!
Geçtiğimiz aylarda gelen WhatsApp beta güncellemelerinden birinde kullanıcılar orijinal kalitede fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde gönderebilme özelliğine kavuşmuştu.
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