WhatsApp'a E-Posta Doğrulaması Geliyor!

WhatsApp'ın beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılardan kişisel e-postalarını kullanarak hesaplarını doğrulamaları istenmeye başladı.

Şimdilik sadece az sayıdaki beta kullanıcısı bu yeniliği bildirdiğinden, bu özellik sınırlı bir şekilde kullanıma sunulmuş gibi görünüyor.

E-posta doğrulamasıyla ilgili ilk raporlar, WhatsApp ekibinin Ağustos ayından bu yana bir e-posta doğrulama sistemi üzerinde çalıştığını öne sürüyordu.

WhatsApp, E-Posta Doğrulamasıyla Güvenliği Artıracak

Yeni doğrulama yöntemi, kullanıcıların hesaplarına başka bir güvenlik katmanı uygulamayı amaçlıyor. Bu sayede hesapların kötü niyetli kişiler tarafından tehdit altında olma ihtimali daha da azalacak.

Şimdilik oldukça sınırlı bir uygulama olsa da doğrulama sisteminin er ya da geç tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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