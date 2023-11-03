WhatsApp'ta Fotoğraf ve Belgelerde Kalite Kaybı Dönemi Sona Eriyor!

Geçtiğimiz aylarda gelen WhatsApp beta güncellemelerinden birinde kullanıcılar orijinal kalitede fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde gönderebilme özelliğine kavuşmuştu.

Yeni gelecek olan özellik sayesinde ise Android için WhatsApp beta'nın en son sürümlerini yükleyen kullanıcılar, dâhili depolama alanlarında gezinmeden fotoğraf ve videoları orijinal kaliteleriyle kolaylıkla paylaşabilecekler.

TestFlight uygulamasında bulunan en son iOS için WhatsApp beta 23.23.1.74 güncellemesi sayesinde, bu özelliğin nihayet iOS uygulamasında geliştirilmekte olduğu keşfedildi.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği Nasıl Görünüyor?

Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcıların galerilerinden fotoğraf ve video seçmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bir fotoğrafı veya videoyu belge olarak göndererek, kullanıcılar nihayet sıkıştırma veya kalite kaybı olmadan orijinal kalitede gönderim sağlayabilecekler. Buna ek olarak WhatsApp, bu tür belgeler için 2 GB sınır olduğunu belirtiyor.

Bize göre bu özellik, özellikle daha önce fotoğraf veya videoları belge olarak paylaşırken zorluklarla karşılaşan iOS kullanıcıları için medya paylaşımında önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Bu özellikle fotoğrafçılar, kameramanlar ve görüntü ve videolarının kalitesine önem veren herkes için işe yarar bir özellik olacak.

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